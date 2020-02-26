Глава партии Зеленского рассказал детали переговоров по продаже шахт холдингу Ахметова

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможности улучшения ситуации в угольной отрасли страны. Об этом рассказал глава пропрезидентской партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Александр Корниенко.

В разговоре с корреспондентом Новостного агентства «Харьков» парламентарий отметил, что Зеленский хочет, в частности, повышения спроса на украинский уголь.

«Поэтому поступило вполне логичное предложение для компании, у которой есть добыча угля и его переработка в тепловую, электрическую энергию, выступить инвестором», — пояснил депутат Рады.

Кроме того, он сообщил, что сейчас идут переговоры с представителями холдинга ДТЭК Рината Ахметова о приватизации нерентабельных государственных шахт.

«У инвестора, как мы видим, разная реакция, но я думаю, что в процессе все будет обсуждаться и корректироваться. Если будут необходимы какие-то шаги со стороны Верховной рады, мы будем это поддерживать», — добавил Корниенко.

Позиция холдинга, по его словам, будет известна в ближайшее время.

Ранее предложение продать убыточные шахты выдвинул Владимир Зеленский, однако менеджмент ДТЭК сослался на вероятное противодействие сделки со стороны Антимонопольного комитета Украины.