Глава партии Зеленского рассказал детали переговоров по продаже шахт холдингу Ахметова

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможности улучшения ситуации в угольной отрасли страны. Об этом рассказал глава пропрезидентской партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Александр Корниенко.
В разговоре с корреспондентом Новостного агентства «Харьков» парламентарий отметил, что Зеленский хочет, в частности, повышения спроса на украинский уголь.
«Поэтому поступило вполне логичное предложение для компании, у которой есть добыча угля и его переработка в тепловую, электрическую энергию, выступить инвестором», — пояснил депутат Рады.
Кроме того, он сообщил, что сейчас идут переговоры с представителями холдинга ДТЭК Рината Ахметова о приватизации нерентабельных государственных шахт.
«У инвестора, как мы видим, разная реакция, но я думаю, что в процессе все будет обсуждаться и корректироваться. Если будут необходимы какие-то шаги со стороны Верховной рады, мы будем это поддерживать», — добавил Корниенко.
Позиция холдинга, по его словам, будет известна в ближайшее время.
Ранее предложение продать убыточные шахты выдвинул Владимир Зеленский, однако менеджмент ДТЭК сослался на вероятное противодействие сделки со стороны Антимонопольного комитета Украины.
«Вы нам должны тогда помочь найти таких партнеров, как вы, — сильных в этой области. Найти таких людей, которые смогут приватизировать и инвестировать деньги в модернизацию этих шахт», — заявил украинский президент.