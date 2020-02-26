Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл подробности атаки на ЛНР, солдат ВСУ лечат ветеринары

Донбасс, 26 февраля. Украинская армия нападает, а не защищается — Коммунист поделился подробностями попытки прорыва украинской ДРГ. В Луганской области раненого солдата ВСУ лечил ветеринар. СБУ реализовала контрольную закупку и задержала четверых военнослужащих на продаже автоматов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки территория республик Донбасса подверглась обстрелам 10 раз. В ДНР киевские силовики стреляли по населенным пунктам Зайцево, Жабичево, Донецк и другим. В ЛНР 2 раза обстрелян Желобок. Армия Украины применяла боевые машины пехоты, гранатометы и 82-мм минометы.

Гражданский ветеринар пытался вылечить раненого солдата ВСУ

По информации Народной милиции ЛНР, в районе Новотошковского Луганской области, в расположении 93-й механизированной бригады ВСУ на инженерном боеприпасе подорвался рядовой. Пострадавший нарушил технику безопасности и вовремя не отошел в сторону при подрыве. Дабы скрыть факт ранения военнослужащего, командир батальона привлек к оказанию медпомощи ветеринара из соседней животноводческой фермы. Теперь сослуживцам и близким пострадавшего остается надеяться на то, что солдат выживет, несмотря на неквалифицированную медицинскую помощь.

Солдаты ВСУ продавали автоматы и употребляли наркотики

Народная милиция ДНР сообщает, что сотрудниками СБУ задержаны четверо военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время продажи автоматов и патронов. Бойцы находились в оперативной разработке и взяты с поличным во время проведения контрольной закупки, а значит, занимались подобным бизнесом уже не в первый раз. Во время обыска у задержанных обнаружили наркотики.

Коммунист рассказал, кто готовил операцию в ЛНР 18 февраля

Группа украинских диверсантов 18 февраля попыталась прорвать линию обороны Народной милиции ЛНР, но подорвалась на собственном минном поле, после чего армия Украины начала массированный артиллерийский обстрел населенных пунктов республики. Корреспондент ФАН с целью выяснить некоторые детали данного инцидента пообщался с полковником Народной милиции ЛНР в отставке, а ныне помощником министра МВД ЛНР Виталием Киселевым, позывной Коммунист.

Киселев считает довольно символичным и примечательным факт того, что данная операция спланирована и потерпела крах в пятую годовщину освобождения Дебальцево и Чернухино. 10 военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся устроить диверсию, были оперативно остановлены встречным огнем защитников ЛНР и во время отступления подорвались на минном поле. Половина диверсионной группы погибла и ранена. Один человек погиб прямо в окопе военных ЛНР.

При этом Коммунист указывает, что данная ситуация не сходится с версией Украины о том, что ВСУ не нападают, а только защищаются. На вопрос, кто стоит за разработкой операции, офицер привел персональный состав. Это военнослужащие тактической группы третьего полка спецназа Сил специальных операций (ССО) ВСУ, офицеры из военной части А-2077: начальник ракетно-артиллерийской службы Лебедевский и прапорщик Ефимов, офицеры и руководство 72-го Центра обеспечения и охраны государственной тайны командования ССО ВСУ в Броварах под Киевом.