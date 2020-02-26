Американский вертолет «уничтожил» российский танк «Армата» в рекламе

Москва, 26 февраля. Новый американский вертолет «уничтожил» российский танк на платформе «Армата». Соответствующий рекламный ролик опубликовала компания Bell.

Предприятие в настоящее время разрабатывает ударный разведывательный вертолет для армии Соединенных Штатов Bell 360 Invictus, передает Defence Blog. Среди особенностей новинки — исключительная скоростью и маневренность. В этом уверяют разработчики.

«Анимированные кадры демонстрируют нападения вертолета на вражеские цели, в том числе на новейшие российские боевые танки Т-14 и тяжелую боевую машину пехоты Т-15 на базе тяжелой гусеничной унифицированной платформы «Армата», — отмечают авторы Defence Blog.

Аналитики после публикации рекламного ролика заметили, что видео, публикуемые США, часто не соответствуют действительности. Важно напомнить, что российские военные уже в этом году получать партию боевой техники на базе платформы «Армата».

Напомним, новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» выходит на завершающий этап испытаний. Об этом рассказал представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна «Уралвагонзавод» в начале февраля.