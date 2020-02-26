Воинственная риторика Эрдогана не повлияет на стремление Сирии освободить Идлиб

Последствия эскалации напряженности в сирийском Идлибе полностью ложатся на Турцию из-за отказа Анкары выполнять сочинские соглашения. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сделал сразу несколько громких заявлений, обозначив позицию Анкары по урегулированию эскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб.

Главным посланием Эрдогана для международного сообщества является заявление о том, что Турция не планирует отступать из Идлиба, несмотря на незаконное нахождение турецких военных в Сирии.

Как заявляет президент Турции, Анкара намерена освободить свои наблюдательные посты на северо-западе Сирии, даже если это потребует оттеснения сирийской армии. Эрдоган грозится сделать это до конца февраля, то есть за оставшиеся 4 дня.

Напряженность в Идлибе

Эскалация напряженности в сирийском Идлибе произошла на фоне регулярных фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных бандформирований. В результате Сирийской арабской армии (САА) пришлось возобновить в середине января второй этап военной операции «Заря в Идлибе», начав наступление на позиции террористов.

Турция выступила против проведения антитеррористической операции, поскольку использует вооруженные бандформирования для контроля над северо-западом Сирии. Ранее Федеральное агентство новостей уже публиковало информацию о том, что Турция оказывает серьезную военную поддержку боевикам в Идлибе, в том числе террористам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1)

Помимо передачи боевикам вооружения, известны факты участия турецких военных на стороне террористов в боевых столкновениях против правительственных сил Сирии.

Обязательства Турции

Правительство Турции делает громкие и бездоказательные заявления о каких-то нарушениях перемирия со стороны сирийских властей, однако сама Анкара отказывается выполнять взятые на себя в 2018 году обязательства.

Согласно сочинским соглашениям между Россией и Турцией, Анкара должна была к концу 2018 года провести разграничение боевиков на умеренных и радикальных, отвести тяжелое вооружение в Идлибе на установленную дистанцию, а также обеспечить безопасный проезд по ключевой трассе М5 «Хама – Алеппо».

С точки зрения норм международного права, сегодняшние заявления президента Турции и политика Анкары в Идлибе носят дестабилизирующий характер. Необходимо понимать, что на территории Идлиба находится около 20 тысяч радикальных террористов, не желающих ни при каких обстоятельствах складывать оружие. Протурецкие силы — это не более двух с половиной тысяч человек так называемых «умеренных», которые давно уже оттеснены к границам с Турцией.

Интересы Эрдогана

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило политику Турции в Идлибе с главным редактором журнала «Национальная оборона», военным экспертом Игорем Коротченко.

«Турция берет под защиту международный терроризм. Действует она в силу своих личных, узко эгоистических целей, пытаясь превратить Идлиб в свой протекторат. Но это политика с негодными средствами. Поскольку территория Сирии находится в международно признанных границах», — говорит эксперт.

Сейчас на территории Идлиба находятся турецкие наблюдательные посты, но вместо того, чтобы принимать участие в разоружении боевиков, они фактически превратились в опорные пункты террористов. Кроме того, часть наблюдательных постов Турции уже давно находятся в тылу земель под контролем сирийского правительства.

«Такая агрессивная и воинственная риторика не повлияет на стремление сирийского правительства установить контроль над Идлибом. Турция должна понимать, что она защищает террористов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому политика вытеснения и притеснения боевиков будет продолжаться. Турция не выполнила взятые на себя обязательства, не способствовала размежевания умеренных от радикальных террористов. Она этого не сделала, поэтому дальнейшие последствия и ответственность ложатся на Анкару», — замечает Коротченко.

Давление внутри Турции на Эрдогана

Никаких дипломатических шагов Турция не сделала, и более того, Эрдоган считает ненужным вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. По мнению турецкого лидера, требования местных оппозиционеров провести встречу с главой Сирии не заслуживают внимания.

Очевидно, что столь сильное нежелание Эрдогана вести переговоры объясняется его мечтами о том, что Турция сможет силой или угрозами решить идлибский вопрос в своих интересах.

«Ожидать давления турецкой оппозиции на Эрдогана не стоит. Он будет реализовать политику национальных интересов так, как сам считает нужным. Мнение оппозиции для него неинтересно, считаться он будет лишь с реальным силовым раскладом в Идлибе», — считает Коротченко

Эрдоган угрожает вмешательством США в идлибский конфликт

По словам Эрдогана, в настоящее время Турция не получила от США необходимую поддержку по ситуации в Идлибе. Чтобы как-то сдвинуться в этом направлении, необходимо проведение новой встречи на уровне глав государств, считает турецкий лидер. Правда в Вашингтоне никак не отреагировали на подобную риторику и желание Эрдогана обсуждать Идлиб с президентом США Дональдом Трампом.

Нет никакой информации и о том, чтобы США передали Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot, о поставках которых также говорил Эрдоган. Не исключено, что подобные заявления являются лишь очередным блефом турецкого президента.

«А почему они должны их передавать, если нет никакого контракта? США передадут Турции патриоты с такой же вероятностью, с какой марсиане могут высадиться в Идлибе. Об этом речи в принципе не идет Позиция США по Идлибу вообще никого не интересует и не будет интересовать, поскольку США не имеют рычагов, чтобы оказывать влияние на ситуацию в этом регионе», — говорит собеседник ФАН.

Мнение Турции должно быть не в счет

Будет ли Эрдоган договариваться по Идлибу или провоцировать конфликт покажет лишь реальный силовой расклад на северо-западе Сирии, а также возможности сирийской армии и ее поддержка со стороны России.

Согласно заявлениям представителей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последние 60 часов подразделения САА заняли 33 населенных пункта на юге провинции Идлиб, а также на севере Хамы. Среди них можно отметить населенные пункты Тармала, аш-Шейх Али, Вади Джильт аль-Джур, и аш-Шейх Султан

«Сейчас расклад сил не в пользу Турции. И чем более масштабным будет сирийское наступление, тем больше он будет неблагоприятен для Эрдогана. Нас должно интересовать освобождение Идлиба, а не то что думает Эрдоган или Вашингтон. Победителей не судят. Если Асад будет победителем он может игнорировать позиции США и Турции», — заключает Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.