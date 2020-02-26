Четыре человека погибли при обстреле турецких военных в Сирии

Дамаск, 26 февраля. Подразделения Вооруженных сил Турции нанесли минометный удар по жилым кварталам населенного пункта Акиба в Сирии, в результате чего погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Из района населенного пункта Кимар провинции Алеппо турецкие войска совершили минометный обстрел населенного пункта Акиба, в результате чего погибло четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

ЦПВС потребовал от турецкой стороны прекратить обстрелы населенных пунктов Сирии, в результате которых гибнут мирные жители. В ведомстве также напомнили, что российская сторона неоднократно обращала внимание турецких военных на недопустимость эскалации конфликта.

«Несмотря на многократные предупреждения о недопустимости ведения огня и эскалации конфликта, турецкая артиллерия проводит артобстрелы, оказывая огневую поддержку наступающим террористам», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Турция не выполняет свои обязательства в рамках сочинских договоренностей по Идлибу, оказывая помощь и поддержку незаконным вооруженным формированиям в Сирии.