Сирия, 26 февраля. Террористы «Исламского государства»1 совершили покушение на коменданта SDF в Ракке. Контрнаступление боевиков в Идлибе. В Алеппо ЦПВС призвал турецкую армию к прекращению боевых действий. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепленные районы исламистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным потеряли нескольких военнослужащих в ходе боев на юге Идлиба у поселков Сальхия и Маджарис.

Армия Турции и союзные силы: в Алеппо обменялись ракетными ударами с отрядами «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за покушение на коменданта «Демократических сил» в Ракке, подозреваются в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, перезаняли окрестностей двух поселений на юге Идлиба после столкновения с сирийской армией.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на севере Алеппо в районе поселка открыли огонь из ракетных установок по позициям протурецких боевиков.

Провинция Алеппо

На севере провинции в районе кантона Африн по-прежнему отмечаются боестолкновения между боевиками протурецкой «Сирийской национально армии» (СНА) и курдскими «Отрядами национальной самообороны» (YPG). Боевики СНА открыли огонь по укрытиям курдов в районе поселений Мараназ и Аль-Маликия, после того как стороны обменялись ударами из ракетных установок и тяжелой артиллерии у деревни Шеварга, как передает новостной портал Step News.

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) потребовал у турецких военнослужащих прекратить боевые действия в регионе, чтобы не допустить эскалации конфликта. Напомним, утром турецкие военнослужащие открыли огонь из минометов по окрестностям поселка Акиба, в результате чего обрушился дом и погибла семья из четырех человек. Несмотря на многократные предупреждения о недопустимости ведения огня, турецкая артиллерия проводит артобстрелы, оказывая огневую поддержку наступающим боевикам из так называемой «оппозиции».

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные обстреляли КПП боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселения Аль-Сава к северо-западу от столицы провинции, как сообщил агентство Deir Ezzor. Информации о раненых и пострадавших боевиках пока уточняется. В поселке прошла серия рейдов с обысками, курды подозревают что за нападением могут стоять террористы «Исламского государства», которые продолжают подпольную деятельность в провинции.

В поселке Аль-Тукахи неизвестные также совершили нападение на мирных жителей. Два боевиками на мотоцикле расстреляли на обочине дороге семью из трех человек, пострадал мужчина, его жена и ребенок. Как сообщает источник, нападающие скрылись на мотоцикле. Семья была доставлена в больницу Аль-Файха в соседний город Абрих.

Провинция Идлиб

В районе поселения Сальхия и в предместьях Серакиба боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреляли позиции правительственной армии из артиллерии, как передает новостной портал Masar Press Net. Стороны обменялись ракетными ударами у деревни Бдама в западной части провинции. Как передает портал Baladi News, «Сирийская национальная армия» перебросила к Сальхии часть своих отрядов, после чего боевики нанесли удар из гранатометов по опорным пунктам армии Башара Асада.

ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Куминас и деревни Бдама, где с воздуха атаковали укрепления «Хайят Тахрир аш-Шам» и огневые точки, откуда террористы ведут обстрел сирийской армии.

Боевики оперативного штаба «Аль-Фатх аль-Мубин» позднее заявили, что им удалось занять прежние позиции в окрестностях Сальхии, а также у поселка Маджарис после столкновения с армией САР и союзными силами. Официальные СМИ пока не подтвердили данное сообщение.

Провинция Ракка

Подконтрольное боевикам «Исламского государства» агентство «Амак» опубликовали заявление террористов, в котором они взяли на себя ответственность за попытку покушения на коменданта «Демократических сил Сирии» (SDF) Ибрагима аль-Хабаша в городе Ракка. Как сообщают сами террористы, они совершили нападение на коменданта, установив самодельную бомбу у него дома, однако взрыв причинил только материальный ущерб, сам комендант в момент детонации бомбы находился вне дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.