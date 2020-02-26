ГИБДД к 2022 году запустит систему оповещения о резком торможении на дорогах

Москва, 26 февраля. ГИБДД и МВД России к 2022 году планируют запустить систему оповещения о резком торможении на дорогах. Об этом в среду заявил представитель НП ГЛОНАСС и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, система не будет определять личность водителя. Ее задача — выявить аварийные участки дорог, где автомобилисты чаще всего применяют экстренное торможение.

«У МВД и ГИБДД будет возможность получить эти данные для принятия соответствующих мер. Технология для работы сервиса будет создана к 2022 году», — пояснил Федосеев агентству ТАСС.

Эксперт полагает, что результатами работы системы станет замена асфальта, установка новых дорожных знаков там, где это необходимо, и снижение скоростного режима. Все это позволит сократить количество ДТП на 20–30%.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД получат право аннулировать результатов технического осмотра автомобиля, если он проводился с нарушениями. Соответствующие полномочия Госавтоинспекция получит в июне 2020 года. Кроме того, Минтранс РФ предлагает штрафовать автовладельцев на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра.