Минобороны показало видео тренировки новейшего ЗРК «Витязь»

Санкт-Петербург, 26 февраля. Минобороны РФ показало кадры с тренировки расчетов новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства, сообщив о поступлении ЗРК на вооружение Военно-космических сил.

Учения прошли на полигоне в Гатчине в Ленинградской области и были запечатлены коптером. Расчет ЗРК отрабатывал действия по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.

«Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район», — отметили в пресс-службе министерства.

ЗРК «Витязь» создан для защиты особо важных объектов и группировок войск от атак современных и перспективных средств воздушного нападения.

Комплекс способен поражать воздушные цели на дальности более 120 километров и на высоте свыше 30 километров. Чтобы привести его в действие, достаточно всего пяти минут.

Военные эксперты отмечают, что поступление ЗРК «Витязь» на вооружение позволит повысить эффективность борьбы с крылатыми ракетами.

Ранее военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об особенностях комплекса. По его словам, «возможность встраивания ЗРК в любую систему ПВО в масштабах армейского соединения либо региона, взаимодействие с другими комплексами ПВО обеспечено на самом современном уровне», передавало Федеральное агентство новостей.