В России выходит в прокат фильм «Один вдох», посвященный Наталье Молчановой и фридайвингу

В России 5 марта выйдет на большой экран новая лента «Один вдох» режиссера Елены Хазановой, вдохновленная историей россиянки Натальи Молчановой — 23-кратной чемпионки мира, обладательницы более 40 рекордов мира по фридайвингу, основательницы Федерации фридайвинга РФ. Впечатления с пресс-показа фильма о спортивной легенде — в материале Федерального агентства новостей.

Наталья Молчанова пропала без вести во время погружения 2 августа 2015 года в Средиземном море, близ испанского острова Форментера. Оторвалась от группы, чтобы нырнуть на глубину 30-40 метров с задержкой дыхания. Без ласт, вне рамок соревнований или тренировок. Для выдающейся спортсменки, инструктора по фридайвингу и автора собственной методики обучения, для первой женщины в мире, на одном вдохе преодолевшей отметку 100 метров глубины, этот нырок не был сложной задачей. Но во время погружения что-то пошло не так: через какое-то время Молчанова появилась на поверхности примерно в 60 метрах от расчетной точки всплытия и вновь скрылась под водой. Страхующие бросились на помощь, но ничего не обнаружили на том месте, где в последний раз видели Наталью, как и местные спасатели и испанская береговая охрана — они безрезультатно искали ее несколько дней.

«Похоже, она останется в море. Ей бы такой вариант понравился», — сказал ее сын Алексей Молчанов, когда стало понятно, что океан навсегда захватил королеву фридайвинга.

Пять лет спустя на российские экраны выходит игровая лента, посвященная истории жизни Натальи Молчановой режиссера Елены Хазановой. Главную роль в нем сыграла Виктория Исакова.

«После ухода Натальи о ней впервые стали широко писать и говорить российские СМИ, — вспоминает продюсер Ольга Данова. — Я стала изучать, что это была за женщина, и была поражена в самое сердце: почему я узнала о ней только сейчас? Стала смотреть интервью с ней — их оказалось очень немного. И поняла, что не могу оторваться от нее — от этого человека исходил какой-то необыкновенный свет. Поняла, что этот человек знает и увидел за свою жизнь больше, чем многие из нас».

Наталья Молчанова (в фильме героиню зовут Марина Гордеева) пришла в новый для России спорт в возрасте около 40 лет. Она и фридайвинг стали главными персонажами игрового кино на тему ее истории потрясающих побед. Первая женщина, нырнувшая на отметку в сто метров на задержке дыхания. Женщина, установившая рекорд по задержке дыхания в статике — 9 минут 2 секунды — на чемпионате мира по фридайвингу 2013 года. Единственная женщина-фридайвер, которая на задержке дыхания проплыла сквозь знаменитую арку Blue Hole в Дахабе — 26 метров на глубине 50 метров. Сейчас «проходить арку» разрешено только техническим дайверам с соответствующей сертификацией.

«Фридайвинг — это ныряние за ощущениями, — писала о своей страсти Наталья Молчанова. — За эйфорией от парения в пространстве. За восхитительными мгновениями упоения красотой подводного мира, когда видишь его чистыми глазами ребенка внутри себя, и он становится сказочным, и сердце озаряется улыбкой. За наслаждением уединением, когда внутренний покой растворяет суету мыслей. За радостью, когда для счастья, оказывается, нужно только вдохнуть, и с особой остротой ощущаешь вкус к жизни».

В сценарий фильма «Один вдох» вплетено много фраз, которые принадлежали самой Молчановой — они взяты из ее интервью и статей. По словам сына Натальи, Алексея Молчанова, новая лента очень хорошо передает реальные ощущения фридайверов во время погружения, их страхи и сомнения, моменты преодоления себя. К работе над картиной создатели привлекли профессиональных тренеров, врачей и судей Федерации фридайвинга, поэтому за точность деталей авторы не переживают — их корректировали сами ныряльщики.

Пожалуй, впервые со времени выхода на экраны знаменитой «Голубой бездны» Люка Бессона в мире появился еще один столь же профессиональный фильм о фридайвинге. Бессон посвятил свое кино легенде фридайвинга Жаку Майолю — первому человеку в истории, нырнувшему на задержке дыхания на стометровую отметку, когда мировое сообщество врачей считало, что это физически невозможно. «Один вдох» посвящен первой женщине, достигшей стометровой глубины, и ее сын надеется, что Люк Бессон увидит эту историю.

«Пару лет назад Люк Бессон начал вести Instagram и в какой-то день он лайкнул несколько моих фото, — со смехом говорит Алексей Молчанов. — Он следит за фридайверами и, думаю, посмотрит этот фильм».

Все сцены в открытом море снимали без спецэффектов –— на реальной глубине.

«Фильм Люка Бессона был для нас единственным референсом из игрового кино о фридайвинге, — рассказывает ФАН Елена Хазанова. — Но у нас технических возможностей сегодня намного больше, чем у него».

Проект «Один вдох» курировала режиссер подводных съемок Жюли Гатьер — один из лучших подводных операторов в мире, фридайвер и супруга мирового рекордсмена по фридайвингу Гийома Нери.

«Без консультаций и участия таких специалистов это было бы невозможно, — рассказывает о великолепных подводных съемках Елена Хазанова. — То, что находится на глубине — это полноправный персонаж фильма. Мне было интересно показать эту другую планету. Каждый день, когда мы снимали подводные сцены, было что-то, чего мы никогда не делали, был риск — получится или нет».

Актрисе Виктории Исаковой предстояло сыграть «королеву фридайвинга» с нулевыми навыками ныряния на задержке дыхания. Она прошла первые десять тренировок и сказала съемочной группе «да». Через несколько месяцев занятий с инструкторами по фридайвингу она уже задерживала дыхание под водой в статике на две минуты и проплывала на одном вдохе 50 метров.

«Поначалу казалось, что быть под водой и еще что-то играть, — абсурдная идея, — признается Елена Хазанова. — Это потребовало от Вики преодоления страхов, тренировок и того факта, что ей пришлось пойти дальше, чем она думала о себе. По сути, именно того, что мы хотели рассказать в истории Натальи. В ней есть и сила, и глубина, которые были в Молчановой, а благодаря тренировкам мы смогли снять подводные сцены, где надо не только задерживать дыхание, но и играть и выражать эмоции».

Еще одна интересная роль досталась актеру Максиму Суханову — он сыграл наставника Марины Гордеевой, который передал ей методику, позволившую выйти за рамки своих возможностей. В реальной жизни это был Олег Бахтияров, автор метода деконцентрации, способу снять ограничения мозга, который сейчас активно используется во фридайвинге.

«У мамы и у меня были те, кто помогали в развитии и в том, чтобы дойти до чемпионского уровня, — говорит Алексей Молчанов. — Бахтияров разрабатывал методики деконцентрации для спецзадач особых подразделений, и во фридайвинге это очень пригодилось. В погружении расслабление надо сочетать с движением и экономией расхода кислорода. Бахтияров нам очень помог в этом — мы не раз с ним встречались, он обучал нас, ездил с нами на погружения».

Накануне, 25 февраля, Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннеса. Он проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте и побил прошлый рекорд француза Артура Гуэран-Бойери с отметкой в 175 метров. Свой рекорд Алексей посвятил маме. В знак безграничной любви, уважения и памяти о бесценном вкладе в развитие фридайвинга. В фильме «Один вдох» Марина Гордеева тренируется в ледяной воде в том же самом месте, где установил свой новый рекорд сын Натальи Молчановой.

По словам продюсера Ольги Дановой, бюджет фильма составил 120 млн рублей. Он уже получил положительные отзывы на Каннском фестивале, но его создатели не будут продвигать его на международных фестивалях.

«Нам стало понятно, что от российского кино ждут скорее социальных историй, наш фильм — более мейнстримовый и победный, он задает другой градус, не тот, что принят у российского кино в Европе. У нас идея о наших возможностях и безграничности. Поэтому будем двигаться в сторону зрительского кино», — говорит Данова.

В то же время ведутся переговоры о международном прокате — по предварительным договоренностям российская лента появится на зарубежных экранах уже весной 2020 года.

Алексей Молчанов считает, что новая лента подпитает интерес в России и в мире к фридайвингу, а главное — поспособствует безопасности погружений.

«Фридайвинг — это не спорт для молодых, а для любых людей, — рассказывает он. — Есть люди, которые на восемь минут задерживают дыхание в 80 лет. Или человек плохо ходит по земле — с палочкой — но по тросу погружается почти на 80 метров. Это просто вопрос расслабления, это спорт для ума».

Примерно 15 лет назад фридайверов в России было мало, а опытных инструкторов — и вовсе единицы. В 2005 году Наталья Молчанова основала Федерацию фридайвинга России и стала ее первым президентом. Она объединила профессионалов и любителей в большое национальное сообщество.