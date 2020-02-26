Россияне рассказали о самых частых причинах отказа от трудоустройства

Москва, 26 февраля. 30% российских соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что успешно прошли все этапы собеседования. Опросы показали, что самая частая причина отказа от трудоустройства кроется в низкой заработной плате. Об этом свидетельствуют данные SuperJob.

Специалисты проводили опрос среди 1600 представителей экономически активного населения России.

Так, 26% респондентов сообщили, что причиной отказа послужила низкая зарплата. 23% сослались на нечестность работодателя, а 22% посчитали условия труда неподходящими.

13% опрошенных объясняли свой отказ от трудоустройства тем, что имели возможность выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого нанимателя. В 5% случаев соискателей отпугнули плохие отзывы о новом месте работы. 3% респондентов назвали в качестве причины отказа широкий круг должностных обязанностей и «серую» зарплату.

Менее популярными причинами отказа от работы послужили затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал должности.