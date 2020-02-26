Громкость в 101 децибел, или Как кричала Мария Шарапова

Известная российская теннисистка Мария Шарапова шокировала своих болельщиков, внезапно объявив о завершении карьеры. При этом известна она не только неоспоримым мастерством на корте, но и одним из самых громких криков среди теннисисток. Подробнее о том, как ушла целая эпоха — в материале Федерального агентства новостей.

Завершение карьеры

Журнал Vanity Fair опубликовал прощальное эссе 32-летней российской теннисистки, которая начала заниматься на профессиональном уровне в 2001 году.

«Как можно оставить позади ту единственную жизнь, которую ты когда-либо знала? Как уходить с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь и которая принесла тебе слезы и радость, от спорта, в котором ты нашла семью вместе с болельщиками, которые поддерживали тебя более 28 лет? Для меня это в новинку, поэтому, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю прощай», — заявила Шарапова.

Мария Шарапова имеет 36 титулов уровня тура, включая пять — «Большого шлема» и один итоговый турнир. Она — обладательница серебряной медали Олимпиады-2012, где была знаменосцем сборной Российской Федерации.

Еще в 2008 году перенесла операцию на плече, с травмой которого боролась много лет. В сезоне 2016-2017 годов была дисквалифицирована из допингового скандала, а точнее из-за «охоты на ведьм» со стороны WADA, в результате которого пострадали многие российские спортсмены. Этот год она почти не играла, физические проблемы усугубились. В прошлом году Шарапова провела 15 матчей, из которых проиграла семь.

Громкость в 101 децибел

Мария Шарапова известна не только своим послужным списком, но и одним из самых громких криков во время игры. Так, с помощью измерений удалось выяснить, что ее крики достигают громкости в 101 децибел, что равняется приземляющемуся самолету на расстоянии 100 метров.

При этом, по сообщениям многих свидетелей, Шарапова во время тренировок играет молча.

«Я делала это с тех пор, как начала играть в теннис, и я не собираюсь ничего менять», — заявляла ранее Мария Шарапова в ответ на критику.

Есть мнение, что крики — энергичное дыхательное упражнение. Это помогает сильнее вкладываться в каждый удар. Некоторые тренеры юниоров преподают такой метод своим ученикам.

Стоит заметить, что громкость в 80 децибел способна причинить вред здоровью. Может, именно поэтому бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников довольно резко отреагировал на поединок Шараповой с Зарины Дияс? Он, будучи вице-президентом Федерации тенниса, позволил себе даже нецензурную брань.

«Ну можно так орать на корте? Это же невыносимо слушать, честно!» — написал Кафельник тогда в Twitter.

Даже организаторы Уимблдона в 2005 году отправляли Шараповой официальные предупреждения с требованием прекратить так громко кричать. За это критиковала Марию и датчанка Каролина Возняцки. По ее словам, крик Шараповой мешал ей сосредоточиться во время игры.

В любом случае, уход Марии Шараповой из большого тенниса — это конец целой эпохи для российского спорта.