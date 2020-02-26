Москва, 26 февраля. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая со скепсисом относится к артистам, идущим во власть.

По ее словам, звезды должны заниматься своим делом, а если они начнут массово вступать в политические партии, то Госдума превратится в шоу «Голубой огонек». Пригожин, в свою очередь, отметил, что артисты сами вольны выбирать, чем им заниматься в жизни, и никто не может им этого запретить.

«У нас такое странное отношение к желанию артистов, которые выбирают себе какой-то путь. Они сразу подпадают под какую-то жесткую критику, причем от тех представителей, кто в принципе пока еще никакой пользы не принес», — отметил продюсер.

Он также добавил, что из артистов могут получиться хорошие политики, поскольку все они являются целеустремленными людьми, умеющими добиваться поставленных задач. Кроме того, все они смогли завоевать уважение в обществе и получить огромный кредит доверия, пишет «Ридус».

Напомним, что ранее супруга Пригожина певица Валерия заявила о намерении создать собственную партию, которая будет представлять в Госдуме интересы женщин. На эту мысль артистку натолкнули разногласия, которые возникли между депутатами во время обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Добавим также, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост главы Партии Роста на следующих парламентских выборах. Поклонская иронично отреагировала на эту новость. Она написала стихотворение, в котором напомнила Шнурову, что в «Думе не нальют вам рюмку коньяку».