Зеленский объявил 26 февраля Днем сопротивления «оккупации» Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский объявил 26 февраля Днем сопротивления Новая торжественная дата внезапно появилась на Украине. Теперь, с легкой подачи президента Владимира Зеленского, каждое 26 февраля страна будет отмечать День сопротивления «оккупации» Крыма и Севастополя. По словам украинского лидера, указ об этом уже готов. Причем Зеленский не только поставил задачу вернуть полуостров, но и назвал это национальной идеей. Но в то же время признал: «Сейчас это задача непосильная». Так что слова о национальной идее больше напоминают идею навязчивую. И стоит ли говорить, что реакция Кремля на так называемый День сопротивления стала очевидной: «Реакция совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с РФ. Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. А выбор крымчан явно не соотносится с позицией Киева. Ведь в 2014-м за воссоединение с Россией проголосовали свыше 90% жителей полуострова. Кстати, от украинских властей, которые с этим не смирились, до сих пор звучат весьма оригинальные идеи. Например, все тот же Зеленский вообще предложил провести в Крыму новые местные выборы. Впрочем, будет ли в них хоть какой-то смысл — вопрос более уместный.

Мишустин встретился со словацким премьером Россия и Словакия продолжат держать курс на развитие двусторонних отношений, несмотря на сложности между Москвой с Евросоюзом. Такой посыл сегодня озвучили премьер-министры обеих стран Михаил Мишустин и Петер Пеллегрини на встрече в российской столице. Этот визит, по мнению главы словацкого кабмина, четкий сигнал к тому, что Братислава готова к прямому диалогу. К слову, для Мишустина в роли председателя правительства это лишь вторая встреча на международном уровне (вслед за визитом в Казахстан месяц назад). Более того, сейчас наш премьер настроен больше ездить именно по России. К примеру, на переговоры в Москву политик прибыл из Курганской области: сегодня кабмин опубликовал социально-экономическую программу этого региона до 2024 года. На развитие он получит 5 млрд рублей. Вскоре подобные программы должны появиться и у других областей, которые испытывают серьезные проблемы в экономике. Сам Мишустин, кстати, призвал российских министров и вице-премьеров чаще ездить по стране, чтобы лично изучить все проблемы регионов.