Общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 22 апреля

Москва, 26 февраля. Согласована дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам депутат Павел Крашенинников.

По его словам, было принято решение провести голосование 22 апреля.

«Да, Владимир Владимирович [Путин] согласился с этим», — сказал Крашенинников после встречи президента России с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Российский президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. Он предложил внести ряд поправок в Конституцию Российской Федерации. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы. В нем говорится о возможном расширении полномочий парламента и Конституционного суда РФ. Также в документе говорится о запрете высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.

Путин ранее проинформировал, что поступило более 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ. На встрече с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию 26 февраля президент отметил, что предложения касаются практически всех направлений деятельности государства.