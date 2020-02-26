Манукян получил народную премию к 75-летию Победы вместе с Лановым и Меньшовым

Колумнист Федерального агентства новостей, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян стал лауреатом всероссийской народной премии, учрежденной фондом «Достойная память — память народа: во имя мира». Премия учреждена при поддержке Министерства обороны РФ и приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако на вручение премии Манукян не попал по уважительной причине — в этот день он принимал участие в круглом столе, который проводила в Петербурге Медиагруппа «Патриот».

Память на всю жизнь. Колонка Вадима Манукяна

«Досталось» Facebook и Twitter

Весь день 24 февраля я провел в Санкт-Петербурге: участвовал в круглом столе Медиагруппы «Патриот», посвященном важной теме — выработке предложений по отражению атак на официальные российские СМИ, а также поиску альтернативы американским социальным сетям, если США в какой-то момент нам «отрубят рубильник».

Мне было важно донести до участников дискуссии свое мнение: государству пора поддержать частные инициативы, которые позволят, отделив зерна от плевел, начать двигаться вперед, опираясь на здоровые силы нашей страны, исповедующие патриотические ценности не на словах, а на деле.

Считаю, что сегодня нужно опираться на тех, кто, несмотря на объективные трудности, искренне верит в Россию, в ее силы и не готовит себе «пути отхода». Прошла жаркая дискуссия, в топку которой подбрасывали углей представители СМИ, которые задавали острые вопросы. Спикерам удалось достойно ответить на все вопросы, а в финале все завершилось веселым челленджем. Каждый участник круглого стола выразил свое отношение к американским соцсетям с помощью игрушечного пистолета, стрелявшего липучкой. Больше всего «досталось» Facebook и Twitter.

Память на всю жизнь

Как раз в это время в Москве проходило вручение народной премии «Память народа: во имя мира», которую учредил организатор мероприятия — фонд «Достойная память». На вручении присутствовала моя соратница, певица Сара Окс, которая сообщила мне радостную весть, что я стал лауреатом.

Я получил премию в номинации «За вклад в укрепление и развитие дружбы народов России» за освещение автопробега «Дороги славы — наша история» с участием коллектива «Успех» и его руководителя Аси Компаниец. Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Сталинградской битве.

Сара Окс будет хранить дорогую для меня награду у себя до моего следующего приезда в Москву. Еще неделю назад мы с ней стояли в пикете в защиту российских социологов, которые вот уже девять месяцев томятся в ливийской тюрьме, а теперь мы с ней стали обладателями премии «Память народа: во имя мира».

Горжусь, что оказался в хорошей компании — премию также получили известные деятели искусства Владимир Меньшов, Зинаида Кириенко, Василий Лановой, Николай Дроздов и другие заслуженные люди нашей страны.

Роль ведущих отвели Анне Шатиловой и Ирине Пудовой, и они прекрасно с ней справились. Это было символично: мудрость и зрелость передает секреты мастерства молодости. Ровно в такой же пропорции разделились гости мероприятия. Ветераны, любимые артисты и молодое поколение людей, которые чтят память наших предков и прикладывают много усилий в деле ее сохранения.

Свой репортаж об автопробеге я транслировал не только на своей странице в Facebook (мои записи перепощивала страница МИД РФ, что честь для меня), но и в виде авторских колонок для ФАН. А предложил мне отправиться с автопробегом председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Так что эта премия лично для меня не только память на всю жизнь, но и плод общих усилий большого количества неравнодушных людей.