8 января Россия предприняла первые шаги на официальном уровне на пути к урегулированию ситуации в Ливии — этому поспособствовал диалог президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Федеральное агентство новостей (ФАН) приводит хронологию процесса.

Встреча турецкого и российского лидеров произошла в Москве — ее итогом стало заключение перемирия между противоборствующими сторонами в Ливии в ночь с 11 на 12 января. Миссия ООН, занимающаяся ливийским вопросом, приветствовала прекращение огня и призвала стороны соблюдать перемирие. В ООН также заявили о готовности поддержать ливийцев и «помочь найти мирное и окончательное решение кризиса». Представители триполитанского правительства заявили о высокой оценке усилий России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране.

Дальше — больше: на следующий день 13 января Москва инициировала переговоры главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Переговоры глав внешнеполитического и оборонного ведомств России и Турции с представителями Ливии длились более шести часов. Файез Саррадж в тот вечер подписал соглашение, однако с условием отреагировать на любое нарушение договоренностей, а президент России Владимир Путин 16 января получил благодарственное письмо от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фельдмаршал выразил полную поддержку российской инициативе по примирению сторон ливийского конфликта.

Кроме того, лидеры противоборствующих сторон договорились о создании военной комиссии в формате 5х5 для определения линии соприкосновения.

Следующим шагом на пути к миру в Ливии стала встреча по вопросу урегулирования ситуации в стране, которая состоялась 19 января — международная конференция прошла в Берлине при участии России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также представителей ЕС и ООН. Однако судьба ливийцев решалась без участия представителей страны — Файезу Сарраджу и Халифе Хафтару предложили рассмотреть достопримечательности Берлина, в то время как европейцы будут заниматься поиском путей решения конфликта в стране. Итоговый документ, составленный в заключении мероприятия, фактически полностью дублировал Схиратские соглашения, которые не дали никакого результата. Эти и другие факторы свидетельствуют о том, что российская площадка все же лучше подходит для переговоров как минимум потому, что там учитывается голос вовлеченных сторон.

Россия настоятельно убеждала коллег в СБ ООН не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с результатами берлинской конференции, однако авторы документа проигнорировали рекомендации. Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве, финальный документ содержит множество «несбалансированных положений», а также предусматривает возможность введения рестрикций за «неисполнение того, чего еще нет».

Так по окончании голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва не смогла поддержать итоговый документ СБ ООН по Ливии по причине неготовности ее выполнения самими ливийцами.

Тем не менее ливийцы не отчаиваются — утвержденное перемирие дало возможность активизироваться гражданскому обществу. В Тархуне 20 февраля завершился Межплеменной форум, в котором приняли участие порядка 3000 жителей разных городов и районов страны.

В настоящее время Россия продолжает дипломатическую работу, целью которой является урегулирование ситуации в Ливии в рамках соглашений, которые удалось достичь — в МИД РФ констатировали соблюдение перемирия в Ливии, установленного 12 января. Командующий ЛНА Халифа Хафтар направил в январе российскому лидеру письмо, в котором выразил свою признательность и поблагодарил за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране.