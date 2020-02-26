В Германии появилась «анти-Грета Тунберг», выступающая против «климатических» паникеров

Москва, 26 февраля. Соперница шведской активистки Греты Тунберг появилась в Германии. Немецкая YouTube-блогер Наоми Зайбт набирает популярность в Сети.

19-летнюю Наоми уже окрестили «анти-Гретой», так как она активно критикует деятельность шведской экоактивистки. При этом девушка затрагивает не только тему экологии. Она критикует феминизм, ЛГБТ-сообщество и миграционную политику Германии.

По данным британского издания The Guardian, в ближайшие дни Зайбт выступит на крупнейшей политической Конференции консерваторов США, в которой примет участие глава Белого дома Дональд Трамп, вице-президент США Майк Пенс и другие влиятельные американские политики.

По словам Наоми, ее политические взгляды сформировались несколько лет назад, после того, как она начала задавать вопросы о миграционной политике Германии школьным учителям. По словам Зайбт, негативная реакция учителей и одноклассников усилили ее скептицизм в отношении политических трендов.

«У меня мурашки по коже бегут, когда я вижу такую молодежь, особенно на школьной забастовке. Они вопят, кричат и вообще напуганы до смерти. Они боятся конца света», — рассказывает Зайбт в одном из своих видеороликов.

В своих роликах она называет «алармистами» Грету Тунберг и других климатических активистов. Зайбт признает, что климат меняется, однако последствия этого процесса весьма преувеличены, что является заслугой Тунберг и других подобных «паникеров».

Наоми Зайбт называет себя членом аналитического центра Heartland Institute, который предположительно, тесно связан с Белым домом. Деятельность учреждения направлена на отрицание научных данных, касающихся глобального потепления и его последствий. При этом ранее Heartland Institute сотрудничал с табачной компанией Philip Morris, распространяя информацию о том, что курение табака «не влияет на развитие рака легких».