Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 26 февраля.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала скорый переезд тяжелобольной Анастасии Заворотнюк в Европу. Финалистка «Битвы экстрасенсов» предсказала будущее Заворотнюк.

Сотрудники ФСБ России задержали двух подростков, планировавших нападение на образовательное учреждение в Саратове. Двух подростков задержали в Саратове за подготовку массового убийства в учебном заведении.

Российский певец Прохор Шаляпин был вынужден обратиться за помощью к медикам после роскошного отдыха с миллионершей из Канады. Шаляпин обратился к врачу после отдыха с 40-летней миллионершей из Канады.

САА освободила ряд населенных пунктов в южной части Идлиба. Боевики попытались нанести удары по «Хмеймиму». Сирия итоги за сутки на 26 февраля 06.00: САА заняла Кафр-Набаль и еще ряд поселений в Идлибе, попытка атаки на «Хмеймим».

Текущая экономическая ситуация на Украине ведет к массовому оттоку населения, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко. Депутат Рады Бойко указал на массовое бегство жителей из Украины.

Кира Евдокимова собирается подать в суд на Малинина за грубые и едкие высказывания в ее адрес и адрес ее матери. Жена певца Александра Малинина отреагировала на намерение его «дочери» подать в суд.

Союз российских пивоваров выразил обеспокоенность из-за минимальной розничной цены на пиво. Российские пивовары предложили свою формулу минимальной цены на пиво.

SDF и коалиция США возобновили рейды в Дейр-эз-Зоре. Боевики обстреливают ранее освобожденные САА районы в Идлибе. Сирия новости 26 февраля 07.00: SDF задержали более 100 человек в Дейр-эз-Зоре, боевики обстреливают освобожденные районы Идлиба.

Эпидемия коронавируса спровоцировала популярность золота. РФ инвестировала миллиарды в золото, стоимость которого побила рекорды.

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков оценил украинского лидера Владимира Зеленского его же собственной фразой «я не лох». Сурков подтвердил, что Зеленский «не лох».