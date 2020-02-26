Москва, 26 февраля. Скандально известный блогер Алексей Навальный и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России) Любовь Соболь начали нападки на артистов во власти. Им не понравилось высказывание музыкального продюсера Иосифа Пригожина о том, что уважаемые в обществе творческие люди, которые завоевали любовь миллионов, имеют больше прав пойти работать в государственные органы, чем какой-нибудь малоизвестный депутат.

Блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что в словах Пригожина нет ничего противоестественного.

«Эти люди доказали свою состоятельность в творчестве и в органах власти. Примеров масса, и нельзя говорить, что эти люди не имеют мыслить и доносить свои мысли до других. Это настоящие патриоты своей страны, которые пытаются помочь государству сблизить всех», — пояснил он Nation News.

Более того, привлечение людей творческих профессий в политику, по словам Манукяна, является общемировым трендом. В качестве примера он привел голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который некогда был губернатором американского штата Калифорния, и комика Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины.

Возмущения оппозиции Манукян списал на банальную зависть и страх остаться без народной поддержки, ведь идущие во власть артисты пользуются гораздо большей популярностью, чем сам Навальный и Соболь.