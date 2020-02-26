Джаралла назвал главные отличия переговоров по Ливии в Москве от конференции в Берлине

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе сегодняшней встречи с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей обсудил с ним ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы урегулирования ливийского кризиса. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) известный политолог Владимир Джаралла отметил, что переговоры по мирному политическому урегулированию в Ливии, прошедшие в Москве, были гораздо эффективнее и имели определенный успех по сравнению с берлинским саммитом, не отражавшим интересы ливийского населения.

«Затрагивалась также складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на положение в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании», – сообщили в МИД Российской Федерации по итогам встречи дипломатов двух государств.

По словам политического аналитика, главной целью международной берлинской конференции по Ливии, прошедшей 19 января текущего года, было увеличение значимости Евросоюза в урегулировании ситуации в североафриканском государстве, а ключевые вопросы отошли на второй план. Эксперт считает, что европейская площадка попросту проигнорировала интересы ливийцев, а переговоры в российской столице на этом фоне выглядят гораздо эффективнее.

«Дело в том, что межливийские переговоры в Москве и международная конференция в Берлине принципиально отличались по своим целям. Встреча в российской столице была предназначена для нахождения возможности для прекращения конфликта и снижения числа жертв среди мирного населения через реальные переговоры противостоящих сторон. Берлинский же саммит на самом деле подразумевал прежде всего участие Европейского союза как отдельного игрока для поднятия его политического авторитета. Тем самым организаторы мероприятия пытались придать большего политического значения роли ЕС в урегулировании ливийского кризиса, не заботясь о проблемах населения североафриканской страны и не посадив за стол переговоров представителей враждующих сторон», – отметил политолог.

Еще собеседник ФАН подчеркнул, что в связи с большим количеством участников на встрече в Берлине сам переговорный процесс был серьезно усложнен. Также он добавил, что европейской площадке не удалось добиться хорошего результата в плане политического урегулирования ливийского кризиса из-за того, что вопрос мира в Ливии фактически не являлся главной целью организаторов мероприятия.

«Еще одной важной деталью является то, что согласно любой методике ведения переговоров, увеличение количества участников подразумевает усложнение этих переговоров. Получается, что в таком случае, должна проводиться очень хорошая предварительная подготовка, тогда, по сути, происходит констатация достигнутых решений. Хочу напомнить, что на берлинской встрече был еще один очень важный момент – по сути, впервые за долгое время на этой площадке западные игроки встретились с Россией в формате переговоров. Это было чрезвычайно важно. Получалось, что главная цель – Ливия – отходила несколько на второй план, поэтому вся атмосфера мероприятия в Берлине демонстрировала традиционную для западной политики презентацию, но при этом ее практические результаты были второстепенны», – обратил внимание член-корреспондент РАЕН.

В завершении беседы политолог обратил внимание на то, что страны Запада просто озвучили в итоговом коммюнике саммита в германской столице банальные пожелания, которые не имеют за собой никаких действенных механизмов по их реализации. По его мнению, все это продемонстрировало его кардинальные отличия от московских переговоров.

«Берлинская международная конференция была, по сути, набором благих пожеланий без их практического обеспечения, а московские переговоры основывались на реальном положении дел в Ливии, а ее участники брали на себя определенные обязательства, следовательно – они и несут ответственность за принятые решения. Все это прекрасно показывает, насколько эти два мероприятия различаются между собой», – заключил Константин Соколов.

Напомним, российская дипломатия организовала межливийские переговоры в Москве 13 января 2020 года, после того как президент РФ Владимир Путин призвал стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.