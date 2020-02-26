Выборы в Азербайджане: почему досрочно, ждать ли «майдана» и изменятся ли отношения с РФ

Внеочередные парламентские выборы прошли 9 февраля 2020 года в Азербайджане. Явка составила почти 48%. Местная оппозиция уже заявила о непризнании итогов народного волеизъявления и выступила с требованием отмены результатов выборов. По мнению ряда активистов, в ходе голосования была допущена масса нарушений. 16 февраля полиция Баку была вынуждена применить силу против некоторых участников акции протеста.

Также о нарушениях заявляют наблюдатели от БДИПЧ и парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы.

«С сожалением отмечаем, что наблюдатели от БДИПЧ и Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы высказали предвзятые и субъективные итоговые оценки, не соответствующие реальной картине», — заявили в связи с этим в МИД РФ.

Власти Азербайджана отнеслись к ситуации со всей серьезностью. На ряде избирательных участков решением ЦИК результаты выборов были аннулированы. Глава ЦИК Мазахир Панахов также заявил о том, Центризбирком «склоняется к тому, чтобы аннулировать результаты выборов по округам, в которых были зафиксированы нарушения». На данный момент результаты аннулированы в 4 округах, а также на ряде участков.

Не обошлось без курьезов. Рауф Арифоглу, главред оппозиционной газеты «Ени Мусават» выиграл, но обратился в ЦИК с жалобой на то, что ему искусственно повысили показатели и потребовал расследовать фальсификацию.

Согласно предварительным выводам ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получит местная правящая партия «Новый Азербайджан» («Ени Азербайджан»), 41 место — независимые кандидаты. Остальные места поделили между собой представители ряда других партий.

Вечером 25 февраля стало известно, что ЦИК Азербайджана принял решение направить документы по парламентским выборам на рассмотрение местного Конституционного суда. Вместе с тем, развитие ситуации не может не вызывать определенной обеспокоенности в связи с риском ее перехода в типовой сценарий развертывания т. н. «цветной революции». По крайней мере, такое мнение периодически высказывается в экспертном сообществе.

Что же происходит в Азербайджане — разбиралось Федеральное агентство новостей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова полагает, что незначительные выявленные нарушения не скажутся на общей ситуации. При этом, по ее мнению, нельзя исключить попыток раскачать ситуацию.

«Насколько я слышала от коллег, которые участвовали в наблюдении на этих выборах, они не видели этих нарушений, — рассказала депутат. — Я сама один раз была наблюдателем в Азербайджане и могу сказать, что система «каруселей» или что-то еще подобное у них просто невозможно. У них очень хорошие технологии, предназначенные для того, чтобы ничего подобного не случалось. У них действительно продвинутая система обеспечения голосования. Поэтому даже если на 2-4 участках голосование по каким-то причинам будет отменено, на общую картину это никак не повлияет».

По словам Журовой, при желании раздуть, конечно, можно все что угодно.

«Я слышала, что иностранные наблюдатели, когда были в этот раз там, ни к чему претензий не имели. Но когда уехали из Азербайджана, у них появились какие-то претензии и вопросы. Внутренняя ситуация будет удержана, я не думаю, что здесь идет речь о каком-то «майдане». Хотя такие попытки, несомненно, будут», — заявила депутат.

Почему досрочно?

ФАН обсудил ситуацию с рядом азербайджанских экспертов. В частности, для понимания происходящего российской аудиторией мы расспросили наших собеседников о причинах, по которым были назначены досрочные выборы.

«Это инициатива правящей партии. Запрос на реформы, переформатирование власти, новая волна. Есть запрос и на реформу судебной, и исполнительной власти. Партия власти, имевшая большинство, при поддержке президента, распустила парламент, чтобы сформировать более прагматичный состав, дающий возможность реализовать эти реформы. Великовозрастные, не инициативные депутаты подвергались критике», — объяснил специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку, политолог из Азербайджана Тофик Аббасов.

Он также добавил, что доминирующая в парламенте правящая партия выступила инициатором досрочных выборов, и в ней по итогам тоже есть незначительное обновление.

«Но появились представители конструктивной оппозиции, по 1-2 места от разных структур и партий. Много новых независимых кандидатов. Происходит постепенное смещение баланса от опыта в сторону молодости с сохранением преемственности», — отметил собеседник ФАН.

По мнению политолога Фикрета Садыхова, после смены части правительства и администрации президента понадобились новые кадры.

«Нужны новые законы под новшества действующей власти. Поэтому потребовалось обновить парламент, чтобы пришли люди нового поколения, от них многое будет зависеть», — отметил он.

Политический обозреватель, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина также подчеркнула, что новые назначения и обновления происходили наверху.

«Но это должно быть подтверждено новыми законами, что потребовало обновления. Потребовалась новая команда в законодательном органе», — полагает она.

Руководитель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов напомнил, что после президентских выборов 2018 начались масштабные реформы всех институтов государственной власти, модернизация, смена кадров, что невозможно было без обновления законодательной власти.

«Летом-осенью 2019 года в администрации президента и правительстве произошли серьезные кадровые переназначения, что и привело к досрочным выборам. Обновление политической элиты страны в интересах общества, новые люди, более молодое поколение. Поэтому выборы раньше на 8 месяцев, а не в ноябре 2020, как планировалось», — уточнил он, добавив, что результаты народного волеизъявления вполне можно назвать приемлемыми, поскольку в парламенте не только остались люди, имеющие опыт, но и появились люди с новыми идеями.

По мнению Мамедова, большее обновление могло привести к сбоям работы парламента и создать вакуум власти.

При этом эксперты не отрицают, что отдельные нарушения имели место быть.

«Отмены результатов оправданы, и с этим согласны все. Включая те округа, где победили представители правящей партии. Неприглядные факты фальсификации вскрываются и возмущают всех. Хотя, конечно, в отдельных случаях некоторые протестуют безосновательно», — заявил Садыхов.

По мнению Аббасова, нельзя закрывать глаза на нарушения и не наказывать виновников.

«Это поддерживает и президент — чтобы все обращения были рассмотрены прозрачно и в рамках закона», — отметил он.

Новые расклады

Что же касается позиций президента, то, по мнению наших собеседников, авторитет Ильхама Алиева усилился.

«Позиции президента в парламенте устойчивы, представители самых разных групп в целом поддерживают внешнеполитический и внутриполитический курс президента. Прошедшие выборы, скорее, усилили позиции Ильхама Алиева, но и сама его позиция стала более гибкой», — считает Мамедов.

По мнению Садыхова, авторитет президента Азербайджана очень высок, никто не ставит его под сомнение: ни провластные силы, ни оппозиция.

«Позиции президента усилились, — полагает Аббасов. — Сказались эффективные кадровые перестановки. Он, по сути, изменил систему ценностей, в результате чего возникли новые требования к кандидатам. Это спровоцировало новые назначения. Главные факторы — прагматичность, реализм. Ильхам Алиев прекрасно теоретически подготовлен, имеет большой политический опыт, умеет вести дискуссию. В нем сочетаются сила и гибкость. В результате этих реформ он поднялся еще выше, уверенно идет навстречу новому, не боится новшеств и от других также требует чувствовать пульс времени».

Политолог отметил, что Алиев был заинтересован в обновлении, для этого и создал режим прозрачности, открытой конкурентности, что может позволить себе только сильный лидер, уверенный в себе.

«Да, это обеспечило приход в органы власти представителей оппозиционных партий и сил, в том числе в ЦИК, где они, впрочем, сами признали значительные изменения в выборной системе», — обратил внимание Аббасов.

Эксперт уверен, что это были наиболее прозрачные выборы за всю новейшую историю Азербайджана, и президент поддержал эту открытость, что укрепило его позиции.

В связи с этим, в ситуации высокой легитимности власти, роль оппозиции выглядит скорее конструктивной, нежели представляющей опасность для устойчивости государственной системы.

Тофик Аббасов отметил, что даже оппозиционная партия «Народный фронт Азербайджана» впервые обратилась к своим сторонникам с просьбой поддержать позицию президента Ильхама Алиева.

«Протестные настроения носят в основном конструктивный характер и реакция власти на них есть. Радикальные же требования просто не вписываются в нынешнюю политическую ситуацию, довольно стабильную. Поэтому радикальные силы вызывают недовольство большинства. Нет массовости протестов, есть лишь отдельные группы. Есть конструктивная оппозиция, и она теперь так же представлена в новом парламенте. В целом оппозиционная квота даже несколько увеличилась. Отрицание же всего и вся не принимается обществом», — констатировал Садыхов.

Анастасия Лаврина полагает, что оппозиционным силам была предоставлена возможность регистрации в качестве кандидатов, возможность вести предвыборную кампанию, встречаться с избирателями.

«Их позиция усилилась за счет учета их мнения при проведении нынешних реформ президентом, — объяснила она. — Их мнение открыто высказывается и не остается без внимания. Их кандидатов включают в новые назначения. Хотя есть в оппозиционной среде и люди, которые ради собственных интересов, а не под влиянием своих взглядов, выставляют все в негативном свете, просто дестабилизируя ситуацию. Но если идет организованный негатив относительно любых инициатив власти — это дестабилизирует ситуацию, и это должно пресекаться».

Заур Мамедов подчеркнул, что роль и влияние оппозиции в любом государстве зависит от ситуации внутри страны и от позиции государства вовне.

«Оппозиционные партии усиливаются во всех постсоветских республиках, — отметил Мамедов. — В Азербайджане усиливаются скорее не партии, а отдельные политические деятели и даже отдельные блогеры. Но при этом нет такой политической партии, которая могла бы составить реальную конкуренцию правящей партии «Новый Азербайджан». Нет сопоставимой идеи, политической программы, идеологии. В основном оппозиционные партии действуют хаотично. Нет так же и конкурентных нынешнему политическому режиму лидеров».

Возможность бакинского «майдана»

После 2014 года, когда в результате трагически событий в Киеве Украина пошла по пути кровавого распада, постсоветское пространство, безусловно, больше не будет прежним. Каждый раз, когда в одной из бывших советских республик, а теперь — формально независимых государств, происходят выборы, вопрос — «а не попытаются ли внешние силы раскачать ситуацию?» встает естественным образом.

Вместе с тем, по мнению собеседников ФАН, бакинский «майдан» крайне маловероятен, хотя, возможно, определенные попытки извне все же могут быть предприняты.

«На сегодняшний день в Азербайджане довольно низкая вероятность майдана, — считает Аббасов. — На местах теперь не хуже разбираются в том, что происходит в обществе, в мире, чем в столице. Все представляют, что такое «майданы», кем они провоцируются, и ради каких целей осуществляются. Общественное мнение резко против! Такие процессы приносят больше разрушения, чем позитивных результатов. В Азербайджане видят примеры Грузии и Армении не только в высоких креслах — все осознают, что насильственная смена власти — болезненный процесс. Примеров достаточно — Молдавия, Украина — нам этого не нужно. Плюс в Азербайджане есть своя специфика. Реально решаются проблемы безработицы, осуществлены перемены в борьбе с бедностью, инфляция под контролем, курс маната держится, ситуация приемлемая, и все это понимают».

Эксперт подчеркнул, что революция — это в любом случае откат назад, и начнется ли возрождение после этого — большой вопрос.

«Есть силы, заинтересованные в радикальном свержении действующей власти, но их очень мало, — рассказал он. — Стабильность на сегодня не эфемерна. Нет фактора брожения. Власть адекватно реагирует на все проблемы. Ведется борьба с чиновничьим беспределом. Появились молодые министры. Обновляются команды. Даже отстоять и сохранить режим стабильности — уже только одно это требует больших усилий. Большие ожидания перемен объединяют всех азербайджанцев».

По мнению Фикрета Садыхова такие попытки всегда привязаны к выборам и получают поддержку извне.

«В основном подобные силы поддерживают такие структуры, как Совет Европы и ПАСЕ. Они протестуют независимо ни от чего. Именно т. н. проевропейские силы ведут себя крайне не цивилизовано. Чуть что, сразу начинаются вопли в европейских структурах, которые используют это как повод дать урок азербайджанской власти, открыто демонстрируя близость к радикалам. Сильная внешняя поддержка, стабильные финансы, сильный глава государства не способствуют свержению власти. Все это присутствует в Азербайджане. Хорошие отношения с соседними государствами, в частности, с Россией. Устранить такую власть крайне сложно», — уверен он.

В свою очередь Лаврина отметила, что Азербайджан уделяет повышенное внимание сохранению стабильности.

«Незаконные митинги, организованные извне — таких попыток было довольно много, и с этим научились бороться. Вместе с тем, большинство акций санкционируются, кроме откровенных провокаций, осуществляемых при поддержке извне, ведь недоброжелателей вовне достаточно. Они стремятся сорвать реализацию крупных энергетических, экономических проектов, реализуемых Азербайджаном; испортить отношения с соседями — Грузией Ираном, Россией. Сегодня со всеми соседями, кроме Армении, Азербайджан поддерживает тесный контакт, и это кое-кому не нравится», — констатировала она.

Заур Мамедов, в свою очередь, обратил внимание на то, что внешние силы имеют большие ресурсы и влияют на политические системы постсоветских государств, пользуясь выборами как предлогом для вмешательства.

«Это мы уже наблюдали в разных странах — в Молдавии, Грузии, на Украине. Западные структуры пользовались любой нестабильностью в этих государствах, чтобы изменить ситуацию, меняли власть, и все это время население этих стран думало, что это принесет им удачу. Однако время показало, что Запад и внешние силы исходят только из своих интересов, вмешиваясь под видом демократизации. Но майданы, которые они организуют, не приносят ничего хорошего, а приносят реальные потери, приносят экономический и социальный крах», — объяснил он.

По мнению Мамедова, Азербайджан выбрал сбалансированную и устойчивую внешнюю политику, не играет на противоречиях между глобальными геополитическими игроками, пытается учитывать государственные интересы своих партнеров.

«Поэтому в Азербайджане нет ни внешних, ни внутренних предпосылок к майдану», — подытожил он.

Стратегия баланса

Для России, безусловно, наиважнейшим является возможное изменение внешнеполитического вектора Баку. В частности, возникает вопрос — после прихода в ряд структур представителей оппозиции не произойдет ли усиление прозападных сил и, в связи с этим, охлаждение отношения с РФ.

«В Азербайджане имеются прозападные силы, но их все знают, они на виду, — рассказал Аббасов. — Им всегда дают возможность выступать. Курс президента Ильхама Алиева, при этом, достаточно сбалансированный, чтобы не стать объектом критики со стороны прозападных сил. Он дает возможность высказаться всем, снимая тем самым, радикализацию настроений. Реализованы допустимые меры с учетом западных ценностей. При этом Азербайджан не торопится в объятия Европы, отказался от евроассоциации, заключив вместо этого двухсторонний договор, в котором во главу угла поставлены экономические вопросы, реализуемые в интересах Азербайджана, а не политические».

По мнению Садыхова, путь развития страны, выбранный правящей элитой Азербайджана, не подлежит сомнению ни внутри, ни во внешних оценках. «Парламент будет работать синхронно с президентом, поэтому никаких ухудшений в отношениях с Россией не предвидится», — уверен он.

Анастасия Лаврина, вместе с тем, полагает, что развитие интеграции с Россией, в том числе, на уровне горизонтальных связей, реализация программ для молодежи, ведение бизнеса, инвестиции, интеграция — все это реализуется уже сейчас и останется неизменным.

«Новые кадровые назначения отразятся положительно на этих процессах, — убеждена она. — Ухудшения отношений с Россией не стоит ожидать. Азербайджан продолжит политику балансирования интересов. Развитие отношений с одной страной не может быть осуществлено за счет ухудшения отношений с другой стороной, и точно не за счет отношений с Россией, так как это наш самый крупный сосед».

По мнению Заура Мамедова после выборов продолжатся реформы, начатые в 2018 году, и сильно ситуация не изменится.

«Продолжится сбалансированная политика вовне, — полагает он. — Продолжат развиваться отношения с Россией, направленные на сближение. Россия является важным игроком в регионе, поддерживающим стабильность в Закавказье в целом. Азербайджан стабилизирует ситуацию в Закавказье: никогда не заигрывал с Западом и НАТО, всегда выступал за мир, то есть не выступал раздражителем отношений между крупными геополитическими игроками. И далее не допустит вхождения в регион каких-то западных сил».

Мамедов не сомневается, что выборы не приведут к усилению прозападных сил хотя бы силу того, что в Азербайджане нет борьбы между пророссийскими и прозападными силами.

Если Фонд Эберта, фонд Сороса активно работали с гражданским обществом, молодежью и СМИ в Армении и Грузии, что привело к цветным революциям, то в Азербайджане эти структуры уже давно не присутствуют в политике и общественной жизни.

«Политические партии и молодежь полностью поддерживают ту политику, которую ведет Ильхам Алиев, который сохраняет взвешенные отношения между Западом, Россией и Турцией. Примечательны очень теплые отношения между главами Азербайджана и России. Никогда прежде отношения между лидерами наших стран небыли столь близкими. И нынешние реформы никак их не испортят», — подытожил он.

Безусловно, точка в парламентских выборах в Азербайджане пока не поставлена. В течение 10 дней свое слово должен сказать Конституционный суд. Но, похоже, все происходящее носит скорее технический характер и никаких действительно серьезных событий уже ожидать не стоит.