Вильфанд считает, что россиянам нужно забыть слово «целина»

Москва, 26 февраля. Климатические изменения не позволят россиянам осваивать новые сельскохозяйственные земли. О слове «целина» придется забыть. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сделал соответствующее заявление во время презентации доклада «Глобальный климат и почвенный покров России», который проходил в почвенном институте им. Докучаева РАН. По словам метеоролога, ареал земель невозможно будет расширить, пригодные для возделывания земли станут недоступными из-за изменений климата.

«Слово «целина», которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что не все так плохо, потому что можно улучшить показатели урожайности на уже существующих сельскохозяйственных территориях. Вильфанд привел в своем докладе цифры, согласно которым сельскохозяйственные земли в России занимают 22% территории страны. Он подчеркнул, что страны с похожим климатом обрабатывают земли на 13–15% территорий.