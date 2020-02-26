Короткова начали допрашивать в рамках дела о сотрудничестве с ИГ

Санкт-Петербург, 26 февраля. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ Андрей Кошелев опросил журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова по заявлению РИА ФАН.

Напомним, 25 ноября 2019 года Федеральное агентство новостей выпустило первую часть расследования о сотрудничестве Дениса Короткова с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1). В 2017 году телефон спецкора был обнаружен в личных вещах одного из боевиков ИГИЛ, ликвидированного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

О связях Короткова с исламистами ФАН рассказал и один из бывших членов террористической группировки.

В связи со вскрывшимся преступным прошлым сотрудника «Новой газеты» РИА ФАН обратилось в правоохранительные органы с просьбой призвать его к ответу. Для опроса журналиста 26 февраля из Москвы в Петербург был направлен старший следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ Андрей Кошелев, пишет «Новая газета».

Отметим, что 20 февраля Федеральное агентство новостей опубликовало продолжение расследования о том, как в годы службы в органах внутренних дел Коротков за взятки «крышевал» наркоторговцев и прострелил коленные чашечки подозреваемому во время допроса, объяснив это самообороной. Раненый человек остался калекой на всю жизнь. 40-й отдел МВД Фрунзенского района «оборотень в погонах» покинул по просьбе Управления собственной безопасности. Вместе с Коротковым отдел покинули еще несколько человек. Все по подозрению во взяточничестве.

24 февраля вышла еще одна часть расследования, которое вскрыло сотрудничество Короткова с чеченскими боевиками. Оказалось, что во время командировок в Чечню Коротков в составе сводного отряда милиции несколько раз подозревался в сотрудничестве с головорезами, продаже им боеприпасов и информации, а также в организации убийства своего собственного коллеги.

1 Организация запрещена на территории РФ.