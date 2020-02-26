Бальбек нашел применение указу Зеленского о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Депутат Госдумы, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек считает, что украинскими указами и распоряжениями, посвященными «крымскому вопросу», скоро можно будет устелить всю территорию Украины.

Так политик отреагировал на план президента Украины Владимира Зеленского учредить очередной фальшивый «праздник»: «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя».

Праздник, посвященный «оккупированной крымской автономии», существующей только в воспаленном мозгу киевских политиков, планируется отмечать на Украине ежегодно 26 февраля. О том, почему Зеленский даже нормальную дату для нелепого праздника не смог выбрать, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек отреагировал на идею Зеленского с юмором.

«Указами о «сопротивлении», о «возвращении» Крыма, планами будущих «украинских парадов» в Севастополе скоро можно будет выстелить ту часть Украины, где нет возможности укладывать асфальт. И Зеленский сегодня внес свой вклад в развитие подобных «дорожных сетей». Разве что слезу не пустил от избытка эмоций, мол, уже скоро «Крым вернем», чуток подождать осталось. Вот так и врут украинскому народу с постамента, а он и верит», — посетовал Бальбек в комментарии для ФАН.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Россия неоднократно подчеркивала, что этот акт полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Москва неоднократно заявляла, что вопрос «принадлежности» Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.