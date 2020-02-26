Путин заявил, что поправки в конституцию должны вступить в силу по результатам голосования

Москва, 26 февраля. Изменения в Конституции РФ должны вступить в силу только по результатам общероссийского голосования. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин.

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию национальный лидер прокомментировал инициативу, согласно которой часть новых норм станет правомочной после президентских выборов 2024 года.

Он отметил, что на данный момент президент наделен полномочиями конституцией, часть из них, в соответствии с поправками, передадут в Госдуму и Совфед.

«Граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание», — пояснил Путин.

Именно поэтому, по его мнению, поправки должны вступить в силу сразу после подсчета голосов.