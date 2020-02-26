Открытое небо Петербурга требует повышения транспортной доступности «Пулково»

Санкт-Петербург, 25 февраля. Увеличение пассажиропотока в аэропорту «Пулково» требует повышения его транспортной доступности. Об этом заявила депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова в ходе пресс-конференции «Открытое небо Санкт-Петербурга», которая проходит в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

С 1 января с аэропорта «Пулково» сняли ограничения «по седьмой степени свободы воздуха» для иностранных авиакомпаний. Зарубежные авиаперевозчики смогут выполнять рейсы в Петербург без регистрации в России. В настоящее время к проекту открытому небу допущены 30 государств.

По словам Ивановой, транспортная доступность аэропорта является важным фактором для увеличения пассажиропотока в «Пулково». Она также добавила, что у властей города пока нет новых планов по транспортной разгрузке «Пулково».

«Транспортная доступность очень важна для увеличения посещаемости города, если мы говорим о внутреннем туризме», — пояснила она.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев отметил, что в час пик весьма трудно добраться до аэропорта «Пулково».

«В час пик вообще невозможно подъехать к аэропорту, а если увеличится поток, то станет еще сложнее. Плюс еще момент, посадки самолетов над жилыми домами и местные жители жалуются на шум. Опять же, если увеличится поток самолетов, то шум тоже возрастет. «Пулково» очень близко к городу, а он тоже растет», — пояснил депутат.

Цивилев также добавил, что в настоящее время между «Пулково» и станцией метро «Московская» курсируют восемь автобусов маршрута №39. После запуска транспортной реформы количество автобусов будет увеличено до 22 единиц. Кроме того, к ним добавятся семь автобусов-гармошек. Однако увеличение количества автобусов не сможет заменить аэроэкспресс, запуск которого запланирован на 2022 год.