Онтиков назвал премьера ПНС Сарраджа узурпатором

Файез Саррадж выступил на платформе турецкого правительственного агентства Anadolu, где заявил о борьбе с терроризмом. Однако именно возглавляемое им ПНС, которое незаконно удерживает власть в Ливии, заинтересовано в эскалации ситуации, считает востоковед и публицист Андрей Онтиков.

«Отношения между Ливией и Турцией установились уже давно. В рамках двустороннего меморандума мы боремся с терроризмом, обучаем военных и контролируем нелегальных мигрантов. Мы вступили в эту войну, чтобы защитить себя и народ. Мы обороняемся, чтобы достичь гражданского и демократического государства и не допустить попытку государственного переворота», — заявил премьер-министр так называемого Правительства национального согласия в разговоре с корреспондентом турецкого издания.

Однако в действительности Саррадж подобными комментариями создает ширму для отвода глаз от собственных корыстных намерений, а именно незаконного удержания власти и эскалации ливийского кризиса. Кроме того, терроризм, о котором говорит премьер так называемого ПНС, в основном исходит именно от подконтрольных ему сил, которые к тому же поддерживает Турция. Тайип Реджеп Эрдоган передает Сарраджу не только оружие, но и человеческие ресурсы, в частности сирийских боевиков. Эксперт Онтиков назвал линию политики Сарраджа лицемерной и привел аргументы, которые нивелируют его высказывания. Согласно Схиратским соглашениям, ПНС не является законным, срок его правления давно истек. Помимо прочего, «переворот», о котором говорит Саррадж — изначально неправильный термин. Ведь фактически ПНС узурпировало власть в Ливии.

«Переворот — это когда кто-то против кого-то. В Ливии же еще в 2015 году заключены Схиратские соглашения, которые предполагали формирование того самого Правительства нацсогласия и президентского совета, в котором должны были быть представлены все ведущие ливийские политические силы. Но всего этого сделано не было. Нынешние речи, жалобы и попытки хоть сколько-нибудь обелить репутацию связаны только с одним — вокруг ПНС складывается не самая благополучная ситуация», — объяснил востоковед.

По его словам, вышеперечисленные факты свидетельствуют не только о том, что слова Сарраджа о «стремлении построить гражданское и демократическое общество» выглядят несостоятельно и лицемерно, но и о том, что именно он заинтересован в распространении хаоса в Ливии, а помогает ему в этом турецкий президент Эрдоган.