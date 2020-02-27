Юшков рассказал, как санкции против Венесуэлы заставили США покупать нефть из России

США, Великобритания и Турция в несколько раз увеличили поставки российской нефти. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины увеличения спроса на нефть из России в этих странах.

Согласно данным статистики Федеральной таможенной службы, увеличение экспорта нефти произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и санкций США против Венесуэлы и Ирана.

Отмечается, что экспорт российской нефти в Соединенные Штаты вырос в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом и достиг почти $2,2 млрд, сообщает издание РБК. Объем поставляемого ресурса увеличился с 1,8 млн до 4,7 млн тонн.

В числе покупателей российской нефти также значится Великобритания, поставки в которую увеличились более, чем в два раза, оборот возрос с $493 млн до $1,2 млрд. При этом физически экспорт поднялся с 0,98 млн до 2,4 млн тонн.

Также объем поставок сырой нефти в Турцию в 2019 году физически вырос в четыре раза — с 2,1 млн до 8,2 млн тонн. В денежном выражении поставки ресурса увеличились в 3,5 раза — с $1 млрд до $3,7 млрд. Игорь Юшков, оценивая ситуацию, объяснил, почему в Турции увеличился спрос на российскую нефть.

«В Турции это связано с определенным снижением производства нефти в Азербайджане, у которого страна закупала ресурс. В этом плане Россия заместила азербайджанскую нефть, как наиболее удобный поставщик», — рассказал Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

В свою очередь, Вашингтон увеличил закупки сырой нефти из России в силу отсутствия ее поставок из Венесуэлы, против которой были введены санкции, уточняет собеседник ФАН.

«Постепенно у них начал появляться дефицит тяжелой и средней нефти. Такими качествами обладала венесуэльская нефть. Российская нефть по качеству находится примерно на таком же уровне. Поэтому в этом плане российская нефть заменила Соединенным Штатам венесуэльскую. К тому же американские НПЗ начали закупать российскую нефть также из-за того, что она подходит им по цене. В связи с этим на нее возник дополнительный спрос», — заявил эксперт.

Что касается Великобритании, то в эту страну Россия всегда поставляла довольно большие объемы нефти, говорит Юшков. Однако сейчас Лондон стал нуждаться в дополнительных поставках.

«В Великобритании наблюдается падение собственной добычи. Все вокруг также снижают добычу, так как в Северном море все месторождения истощаются. Кроме того, добыча упала в Голландском и Норвежских морях. Мы им замещаем собственную добычу», — пояснил аналитик.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что благодаря американским санкциям Россия смогла увеличить экспорт сырой нефти в США. Торговые ограничения, введенные США против России, вкупе с санкционной политикой Вашингтона в отношении Тегерана и Каракаса привели к тому, что РФ увеличила физический экспорт сырой нефти.

В октябре 2019 года Россия заняла второе место в мире по объему поставок энергоносителей в США. За месяц РФ доставила 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Соответствующие данные были приведены Управлением по энергетической информации министерства энергетики США.