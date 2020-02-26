Россия с марта ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Москва, 26 февраля. Российские власти с 1 марта приостановят авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Единственными авиакомпаниями, которым будет разрешено осуществлять рейсы в этом направлении, являются «Аэрофлот» и ее «дочка» — «Аврора».

«С нуля часов 1 марта мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме «Аэрофлота» и «Авроры». «Аврора» будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Южной Кореи», — отметила Голикова.

«Аэрофлот» же начнет перевозить граждан из Южной Кореи в Москву. Все пребывающие будут проходить через терминал F московского аэропорта «Шереметьево», передает RT.

На сегодняшний день «Аэрофлот» ежедневно осуществляет рейсы в Сеул, «Аврора» — в Сеул и Пусан. В южнокорейскую столицу также летают самолеты авиакомпаний «Сибирь» и «Якутия».

Ранее Голикова также объявляла об ограничении выдачи виз для граждан Ирана. В то же время российские власти не вводят запрета на деловые поездки и поездки гуманитарного характера.

Все эти ограничения связаны со вспышкой коронавирусной инфекции, которая впервые произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом заболевания оказался китайский город Ухань и провинция Хубэй. От коронавируса погибло уже более 2,1 тыс. человек, 1,6 тыс. из которых скончались в Хубэе. Под наблюдением с подозрением на коронавирус более 150 тыс. человек. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.