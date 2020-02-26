Путин предложил защитить историческую правду о войне на конституционном уровне

Москва, 26 февраля. Президент РФ Владимир Путин предложил прописать в Конституции РФ норму о защите исторической правды о Великой Отечественной войне от фальсификаций. Свое мнение российский лидер высказал во время встречи с членами рабочей группы по внесению изменений в конституцию.

«По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу — попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», — отметил он.

Путин назвал уместной преамбулу о защите исторической правды от попыток преуменьшить подвиг советского народа.

Ранее президенту РФ предложили закрепить в конституции статус России как страны-победительницы. Путин заявил, что россияне бесконечно благодарны своим предкам, которые смогли отстоять свободу и независимость страны перед лицом фашистской угрозы, и обещал подумать над инициативой.

В январе Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд реформ, требующих изменения конституции. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой — подготовить предложения для поправок. Сперва они будут рассмотрены парламентом, а затем вынесены на всенародное голосование. Законопроект о поправках к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение, как ожидается, состоится 10 марта.

Напомним, что о попытках переписать историю в угоду сиюминутной политической конъюнктуре ранее говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста.