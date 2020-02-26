В Петербурге западные политики пытались давить на Россию во время суда над «Сетью»

Грубое вмешательство во внутренние дела России — так можно охарактеризовать мероприятие под эгидой представительств западных стран (в том числе государств-членов НАТО), которое проходит 25 февраля в Санкт-Петербурге, в НИУ «Высшая школа экономики».

На мероприятии побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Тема круглого стола звучала формально достаточно невинно:

«Политика в области предупреждения незаконного насилия: российский и международный опыт».

Но собравшимся было ясно — мероприятие связано с делом террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), а также с бездоказательными утверждениями, что к фигурантам дела якобы применяли пытки.

В настоящее время процесс над предполагаемыми террористами из «Сети» проходит в Санкт-Петербурге, так что пристрастное обсуждение этой темы с участием иностранцев можно расценивать не только как откровенное вмешательство во внутренние дела РФ, но и как попытку давления на суд, что является уголовным преступлением.

В Петербурге пытались давить на Россию

Действующими лицами незаконного мероприятия стали представители стран НАТО Норвегии и Нидерландов, формально нейтральной Швейцарии, а также уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, политолог Александр Сунгуров и неоднократно повергавшийся критике председатель общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. В дискуссиях также участвовали: декан Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Стародубцев; генеральные консулы Норвегии, Нидерландов и Швейцарии в Петербурге Даг Халворсен, Лионель Вейр и Роджер Кулль, другие представители правозащитных организаций и структур Запада.

Были и представители России, которых, возможно, использовали втемную и которые, вероятно, не понимали, что мероприятие направлено на дискредитацию России, ее правоохранительных органов и правосудия. Упомянем представителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ольгу Ноянову, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, члена ОНК Москвы Еву Меркачеву, начальника по соблюдению прав человека в системе ФСИН по Петербургу Елену Кузнецову, политика Сергея Цыпляева.

Был на круглом столе и человек от правоохранительных органов, но только не России, а Норвегии — старший следователь полиции Осло Асбъерн Раклев.

А теперь перечислим темы докладов, чтобы стало ясно, что общий тон мероприятия носил обвинительный по отношения к российской правоохранительной и судебной системе характер:

— Опыт международного сотрудничества в области предупреждения незаконного насилия. — Права человека и тюремная медицина. — Роль омбудсмена в противодействии насилию в местах принудительного содержания и его взаимодействие с международными мониторинговыми механизмами. — Некоторые предпосылки применения пыток: откуда они возникли и как их преодолеть. (Явный намек на дело «Сети», хотя ни один факт, касающийся пыток, так и не был доказан, — Прим. ФАН). — Роль ОНК в выявлении и предупреждения насилия в местах принудительного содержания. — От допроса к следственному интервью. — Государственные механизмы предупреждения незаконного насилия. Проблемы неэффективности. — Бюрократическая подотчетность в правоохранительных органах: что делает незаконное насилие эффективным?

Отметим сразу, в ЕС, который представляло значительное количество участников, подобное мероприятие, если бы оно проводилось в интересах России, было бы попросту невозможно: такой круглый стол неминуемо разогнали бы с полицией.

Мероприятие, которое еще продолжается, должно завершиться приемом в резиденции генерального консула Норвегии в Санкт-Петербурге, который, судя по всему, и оплатил весь этот банкет, как в узком, так и в широком смысле. Вероятно, участники мероприятия в гостях у господина Халворсена за рюмочкой хорошего алкоголя обсудят, как бы посильнее надавить на Россию.