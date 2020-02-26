Коронавирус подтвердили у эвакуированных с Diamond Princess россиян

Москва, 26 февраля. У россиян, эвакуированных с круизного судна Diamond Princess, подтвержден коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, инфицированные и лечащие их врачи находятся в карантине «высшего уровня».

«Находятся в инфекционных стационарах все восемь [россиян], в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», — сообщила Анна Попова.

Власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. К настоящему моменту число заразившихся в КНР превысило 78 тысяч, а жертвами инфекции стали более 2,7 тысячи человек.

Круизное судно Diamond Princess в течение длительного времени находилось на карантине вблизи японского порта «Йокогама», на борту были обнаружены пассажиры с коронавирусом. Более 600 оказались инфицированными. Мужчина и женщина старше 80 лет, которые были на борту судна, скончались от заболевания.

Посольство России в Испании ранее сообщило, что супружеская пара из России оказалась в числе постояльцев отеля на острове Тенерифе в Испании, где у одного из иностранных туристов были зафиксированы симптомы коронавируса.