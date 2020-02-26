Ученые открыли новый спутник Земли

Москва, 26 февраля. Американские астрофизики обнаружили новый естественный спутник земли. Малый астероид имеет маркировку 2020 CD3. Об этом сообщили ученые из центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

В сообщении говорится, что объект имеет размер от 1 до 6 метров и относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов. Исследователи определили, что астероид интегрировался с орбитой земли, но это явление временное.

«Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено», — говорится в исследовании.

Научный руководитель института астрономии РАН Борис Шустов пояснил, что ученые открыли один из так называемых квазиспутников Земли. Он добавил, что траектория его движения несколько отличается от той, по которой двигаются другие спутники.