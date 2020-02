Ким Кардашьян подралась с сестрой перед камерами

Лос-Анджелес, 26 февраля. Известная американская модель и светская львица Ким Кардашьян подралась со своей старшей сестрой Кортни во время съемок реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Кадры потасовки можно заметить в анонсе нового сезона передачи, который выложила в Сеть мать девушек — продюсер и бизнес-леди Крис Дженнер.

При этом она использовала аббревиатуру KUWTK, образованную от американского варианта названия шоу Keeping Up with the Kardashians («В ногу с Кардашьян»).

«KUWTK снова вернулся, и мы заберем ваши четверги! Новый сезон стартует 26 марта только на телеканале E!» — пишет Дженнер в Instagram.

Напомним, что шоу «Семейство Кардашьян» выходит с 2007 года. Оно построено вокруг идеи освещения жизни членов звездной семьи. Главными участники программы являются Крис Дженнер, ее бывший муж Брюс Дженнер (Кейтлин Дженнер), ее дочери Кортни, Ким, Хлои, Кендалл, Кайли и сын Роберт.

Ким Кардашьян является не только моделью, но и актрисой. Она появлялась в фильмах «Семейный консультант», «Восемь подруг Оушена», «Мечты сбываются», а также в сериалах «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Последний настоящий мужчина» и «До смерти красива». Кроме того, она озвучивала одного из персонажей в мультсериале «Американский папаша».

В декабре прошлого года стало известно, что американскую звезду пригласили рекламировать армию Великобритании. Лозунг рекламной кампании — «Армия вселяет большую уверенность, чем получение «лайков» в соцсетях».