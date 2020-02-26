В ДНР отреагировали на подготовку Украины к «наступлению» России

Действующие украинские власти продолжают транслировать миф о «российской агрессии»; Киев в очередной раз демонстрирует свою неспособность реализовать Минские соглашения и остановить гражданскую войну в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Киев готовится

Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» Российской Федерации. Такое голословное заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что власти Украины «понимают, что нужно делать в этом случае».

«Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать», — добавил глава СНБО.

Данилов отметил, что один из пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, которые были разработаны на заседании СНБО, предусматривает такую вероятность. Однако он отказался рассказывать подробности, обратив внимание, что каждый из сценариев подразумевает «достойный ответ» со стороны Украины.

Миф Украины

Как отметил Александр Куренков, команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает транслировать миф о «российской агрессии».

«Озвученный секретарем украинского СНБО Алексеем Даниловым сценарий нападения России на Украину имеет ровно одну цель — поддерживание мифа о «российской агрессии». Команда Зеленского не считает Майдан 2014 года государственным переворотом и не считает вооруженный конфликт в Донбассе гражданским столкновением. Нынешний президент Украины продолжает риторику Петра Порошенко о «российской агрессии», — пояснил Александр Куренков.

По словам депутата ДНР, убийства людей на Майдане в 2014 году до сих пор не раскрыты. При этом призывать виновников к ответу Владимир Зеленский не собирается, уверен политик.

«А рассказывать об угрозе со стороны России и о том, как Украина готова ей противостоять — вот на это «слуги народа» всегда готовы. Зеленский и его подручные все больше показывают, что на деле они не способны выполнить взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений. На словах они говорят о мире, но ничего для прекращения вооруженного конфликта не делают. «Слуги народа» по указке своих западных кураторов гораздо охотнее рассуждают об отражении выдуманной еще Порошенко «российской агрессии». К сожалению, Зеленский не оправдывает ожидания своих избирателей и демонстрирует неспособность установить в Донбассе мир», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.