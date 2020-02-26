Теннисистка Сафина назвала самую сильную сторону завершившей карьеру Шараповой

Известная в прошлом российская теннисистка Динара Сафина самой сильной стороной Марии Шараповой, которая в среду в интервью журналу Vanity Fair заявила о завершении своей карьеры, назвала ее характер. Уроженка Нягани никогда не сдавалась и билась на корте до конца.

Бывшая первая ракетка мира (как, кстати, и Шарапова) узнала о том, что ее 32-летняя партнерша по сборной страны решила уйти из большого спорта, от корреспондента Федерального агентства новостей.

«Вы первый, кто мне это сказал, — призналась Динара, которая ровно на год старше Марии. — Что можно сказать о человеке-легенде? Она столько всего добилась в своей жизни, она — потрясающий спортсмен, мотиватор для многих детей. Шарапова вдохновляет их заниматься спортом, тренироваться, достигать целей».

По словам серебряного призера летних Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, с одной стороны, жаль, что Мария уходит. Она действительно является эталоном для мирового тенниса.

«Но, с другой стороны, понимаешь, что спортивная карьера рано или поздно заканчивается, после чего наступает другой период жизни, не менее прекрасный, но немножко в другой, так сказать, атмосфере», — сказала собеседница ФАН.

Самой сильной стороной Шараповой Сафина назвала ее характер, «неломаемый», как она выразилась.

«Мария всегда старалась (на корте), никогда не сдавалась и билась до конца, это одна из самых главных ее черт, — отметила Динара. — Играть против нее всегда было непросто. Даже если ты ведешь легко по счету, знаешь, что матч не завершен, потому что Маша будет биться до конца».

Мария Шарапова стала первым номером мирового рейтинга 22 августа 2005 года (сейчас она занимает в нем 373-ю строчку). Наша спортсменка победила на пяти соревнованиях из серии «Большого шлема» — Открытых чемпионатах Австралии (2008 год), Франции (2012 и 2014) и США (2006), а также на Уимблдонском турнире (2004).

Россиянка также — одна из десяти представительниц прекрасной половины человечества в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла в разные годы все вышеупомянутые турниры «Большого шлема».).

На летних Олимпийских играх-2012 Шарапова завоевала, как и Сафина четырьмя годами ранее, серебряную медаль. Они обе в составе сборной России победили в 2008 году в розыгрыше Кубка Федерации.