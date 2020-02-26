Киев, 26 февраля. Кабинет министров Украины решил провести «декоммунизацию» в сфере образования. Украинский министр образования Анна Новосад заявила, что ведомство решило переименовать предмет для учащихся 10-11 классов «Защита Отечества» на «Защита Украины».

По ее словам, с 1 сентября 2020 года в украинских школах будут изучать обновленный предмет «Защита Украины». Она также выразила уверенность, что неправильно изучать в школах предмет «Защита Отечества», который следует советской парадигме.

«Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача — улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ», — отметила Новосад.

По словам министра, данный предмет является обязательным для изучения в 10–11 классах. Детей обучают основам обороны и поведения в чрезвычайных ситуациях. При этом предмет предполагает проведение полевых занятий.

«Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленный «Защита Украины», отображались и в учебниках, по которым учатся ученики. Так изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовления учебников», — добавила Новосад.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает «борьбу с советским наследием». При этом обратной стороной данного процесса является героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.