В нескольких районах Триполи идут бои

Арабское информационное издание АОА в своем аккаунте Facebook пишет о возобновлении боестолкновений между боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА).

Сообщается, что бои идут в нескольких районах Триполи — Машруа аль-Мауз, парке ан-Наср и Каср бен Гашир.

ПНС Ливии таким образом демонстрирует свою готовность к ведению полномасштабной войны, но никак не готовность к поддержанию мирных инициатив со стороны международного сообщества.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поставках мощнейшего оружия на сторону триполитанского правительства от официальной Анкары — источники в Мисурате сообщили, что на турецком судне находилось около 100 тонн оружия и различных боеприпасов, среди которых были четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15.

Параллельно с этим Россия продолжает дипломатическую работу, целью которой является урегулирование ситуации в Ливии в рамках соглашений, которые удалось достичь. Ранее 8 января состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Москве: диалог лидеров государств способствовал заключению перемирия между конфликтующими сторонами в Ливии с 11 на 12 января.

13 января Кремль инициировал переговоры главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Последняя встреча лидеров государств, посвященная теме разрешения ливийского кризиса, состоялась в Берлине 19 января при участии России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также представителей ЕС и ООН, однако российская сторона выразила сомнения относительно эффективности итогов международной конференции.