Сатановский назвал политический курс Эрдогана в Ливии экспансией

Премьер-министр так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж рассказал в интервью турецкому правительственному изданию Anadolu о сотрудничестве с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ученый-востоковед Евгений Сатановский объяснил мотив их связи.

«Мы сотрудничаем с Турцией. Это законное право ПНС. Это наш долг перед народом в рамках суверенитета Ливии. Мы защищаем ливийцев от этих нападающих», — сказал Саррадж журналистам турецкого правительственного информагентства Anadolu.

Согласно юридическим документам, тем же Схиратским соглашениям или хотя бы режиму прекращения огня в Ливии, действия Правительства национального согласия, которое само по себе является нелегитимным органом власти, незаконны. Однако Сарраджа буква закона не останавливает, он продолжает нарушать перемирие, вести обстрелы территорий, а также удерживать власть, которая ему не принадлежит. С момента вмешательства Турции в ливийский кризис ситуация усугубилась: провокации со стороны подконтрольных Сарраджу формирований возросли, как и качество обстрелов.

Причины, связи и предпосылки поддержки ПНС со стороны турецкого правительства объяснил основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока», ученый-востоковед Евгений Сатановский. Он отметил, что последние события в Ливии прямое подтверждение того, что зачастую подобные ПНС группировки не заинтересованы ни в мире, ни в выполнении каких-либо соглашений. И ответил на вопрос, как нелегитимное Правительство национального согласия может утверждать о законных правах на сотрудничество с каким-либо другим государством, тем более в аспекте военных действий:

«Со спокойным выражением лица. Поскольку у Эрдогана никаких партнеров в Ливии нет, он берет того, который есть, учитывая его этническое происхождение и то, что он опирается в качестве вооруженной силы на Мисурату, где исторически сильны позиции Турции. В Мисурате основная сила — «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ, — Прим. ФАН), как и в турецкой партии власти «Справедливость и развитие». Ребята договорились: Эрдоган опирается в Ливии на Сарраджа, у последнего палочка-выручалочка — Эрдоган».

Эксперт напомнил и об исторических связях Ливии с Турцией, которая до конца 1911 года была метрополией, а ливийские территории ее провинцией, где находились турецкие гарнизоны. И подчеркнул, что и сегодня позиция Эрдогана, действующего в собственных корыстных интересах, очевидно. В его стране множество нерешенных вопросов, в первую очередь с экономикой, поэтому ему необходимо отвлечь турок от реальных проблем. При этом недовольство среди населения возрастает, турецкая оппозиция активно критикует действующего президента. Не за горами и выборы, а позиция Эрдогана оставляет желать лучшего. На этом фоне эскалация обстановки в международной политике сыграет ему на руку.

«Нагнетание обстановки перед выборами для Турции вещь хорошая. Когда в стране все плохо, главное найти какой-нибудь внешний конфликт, отвлекающий население. Достаточно посмотреть на истерику вокруг провинции Идлиб и российской поддержки Асада. Кроме того, конечно, у Эрдогана есть свои приоритеты, например, исламизм в турецком варианте: «Братья-мусульмане» — forever. Как раз тот самый случай: Саррадж, Мисурата, Эрдоган», — заявил Сатановский.

Однако, по мнению профессора, Турции не удастся такими инструментами добиться успеха. Мало того, что Эрдоган теряет авторитет на международной арене, теперь еще и в собственной стране. Его амбиции расширить спектр влияния в Северной Африке тоже обречены на провал, так как и европейцы, и местное население Ливии выступают против незаконных и преступных действий Сарраджа. К тому же Турция увлеклась созданием и поддержкой конфликтов на территории других стран, сейчас Эрдоган воюет уже на три фронта: в Сирии, в Ливии и вокруг Северного Кипра.

«Даже на два фронта никому не удавалось ничего толком выиграть. Однако это Эрдоган. Его политический курс — это экспансия», — заключил Сатановский.

1 Организация запрещена на территории РФ.