В Каире прощаются с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

Каир, 26 февраля. Молитва о скончавшемся экс-президенте Египта Хосни Мубараке началась в мечети имени маршала Хусейна Тантави на востоке Каира. Прощаться с правившим тридцать лет Мубараком будут с воинскими почестями.

Пользователь Twitter опубликовал первое фото церемонии прощания с Мубараком около мечети:

Напомним, экс-президент Египта умер во вторник в Каире в возрасте 91 года. Перед смертью он проходил лечение в отделении интенсивной терапии после операции. Власти Египта объявили трехдневный траур в стране в связи с кончиной Мубарака.

Египетские СМИ выражали сомнения относительно похорон со всеми воинскими почестями ввиду уголовных дел против экс-президента Египта, однако адвокат Хосни Мубараке опроверг эти сведения, ссылаясь на указ действующего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Хосни Мубарак закончил военно-воздушную академию в Каире, в дальнейшем служил летчиком и был участником нескольких войн. В 1969 году он был назначен начштаба египетских ВВС — Мубараку было присвоено звание генерала авиации. В 1972 году он стал командующим военно-воздушными силами (ВВС) и одновременно заместителем министра обороны Египта. На посту Хосни Мубарак реорганизовал ВВС и стал одним из авторов плана нападения на позиции израильских войск на Синайском полуострове в октябре 1973 года, что стало для него ступенькой в военной карьере — по итогам операции Мубараку присвоили звание главного маршала авиации, а через год — генерал-лейтенанта ВС Египта.

Он правил страной на протяжении 30 лет, однако подал в отставку в феврале 2011 года в связи с протестами в Египте — одним из основных требований демонстрантов был уход Мубарака из правительства. После этого экс-президент Египта был арестован — его обвиняли в коррупции и гибели участников акций протеста. Следующие шесть лет он провел в тюрьме.

В 2017 году Хосни Мубарака выпустили на свободу — остаток дней он провел в окружении семьи на вилле в каирском районе Гелиополис.