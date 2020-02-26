Короткова призовут к ответу за убийство милиционера и дружбу с террористами

Правоохранительные органы должны проверить деятельность корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова во время его работы в правоохранительных органах; совершенные им преступления не имеют срока давности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявили эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков и политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Крышевание» наркоманов и работа с боевиками

Ранее ФАН опубликовал расследование, согласно которому Коротков, служа в правоохранительных органах, запомнился коллегам тем, что нередко брал взятки от преступников, устраивал самосуд над подозреваемыми, а также угрожал своим коллегам. Работал «борец за правду» в 40-м отделении МВД Фрунзенского района, печально известном своей криминогенной обстановкой в конце 90-х годов.

В архивах петербургской прокуратуры до сих пор хранится отказ от возбуждения против Короткова уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому.

Затем Федеральное агентство новостей выпустило следующую часть расследования. По нашим данным, во время командировок в Чечню в составе сводного отряда милиции Коротков подозревался в сотрудничестве с террористами, продаже им информации и боеприпасов, а также в организации убийства своего собственного коллеги.

«Изначально он был взят в разработку из-за своих похождений за территорию расположения. Коротков свободно ходил один на рынок, сидел в местных кафе. В те годы это было равносильно самоубийству. Но его никто не трогал. Кроме того, прослеживались его четкие связи с грузинами, которые в те годы активно помогали чеченским боевикам. По оперативной информации, еще перед командировкой ему в диаспоре дали контакты людей, которые помогли бы на территории Чечни решать разные вопросы. В обмен на любезности типа помощи с патронами, информацией», — сообщил ФАН на условиях анонимности ветеран ФСБ.

«Должен понести наказание»

Как отметил Сергей Простаков, вопрос с прошлым Короткова имеет две стороны: правовую и моральную. Если он совершал преступления, то за них он должен понести наказание — и здесь ситуация полностью зависит от правоохранительных органов, уверен эксперт.

«Мрачное прошлое страны порождало самые различные криминальные схемы, способствовало проникновению совершенно чуждых по своим внутренним установкам людей в силовые структуры. Старые медийные проекты вроде «Фонтанки» и «Новой газеты», а также остающийся в прошлом своими целями Михаил Ходорковский, очевидно, нашли в лице Короткова идеального для себя работника», — пояснил Сергей Простаков.

Тем не менее, заметил эксперт, кроме правовых вопросов существуют и моральные. Вполне вероятно, что у каких-то преступлений может истечь срок давности, у каких-то будет невозможным собрать доказательства. Поэтому, несмотря на презумпцию невиновности, существуют и определенные вещи, которые никто не должен оставлять без внимания.

«Если приведенные о Короткове факты подтвердятся, это должно повлечь за собой и справедливое наказание по закону, и определенную ревизию его журналистского труда, так как в случае их правдивости они будут означать изначальную необъективность автора многих резонансных материалов», — заключил Сергей Простаков.

По словам Владимира Соловейчика, необходимо провести тщательное и беспристрастное расследование всех изложенных в материале фактов. Если государственные органы, которые будут данную версию проверять, обнаружат подтверждение изложенного, то, разумеется, они должны будут принять соответствующее процессуальное решение — строго в рамках действующего законодательства. А оно подразумевает серьезную ответственность за такого рода деяния. Причем без срока давности, уверен Владимир Соловейчик.

«Новая газета» пользуется услугами таких лиц, как Денис Коротков, исходя из простого принципа: такой автор удобен для редакции. Он будет писать в том самом направлении, которое устроит и редакцию, и спонсоров издания, и связанных с ними право-либеральных политиков. Очевидно, что журналист, на которого есть такое количество такого компромата, будет полностью зависим от редакции и собственников издания. Он абсолютно управляем», — резюмировал Владимир Соловейчик.

В 2017 году контактные данные спецкора были обнаружены в личных вещах террориста ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ), ликвидированного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Эта информация привлекла внимание как правоохранительных органов, так и многих российских СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.