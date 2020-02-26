Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим RT France

Париж, 26 февраля. Бывший французский разведчик станет ведущим программы о геополитике на телеканале RT France. В прошлом Ален Жюйе возглавлял службу экономической разведки Франции.

По имеющейся информации, хронометраж новой программы составит 13 минут, передача будет называться La Source («Источник»). Увидеть ее на RT France можно будет два раза в месяц. В эфире программы будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности и экономической разведки.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — считает Жюйе.

Глава RT France Ксения Федорова не скрывает радости от возможности поработать с человеком такого масштаба. Она выразила уверенность в том, что новая передача поможет зрителям разобраться в геополитических процессах, происходящих в мире, передает RT.

Пилотный выпуск новой программы намечен на март.