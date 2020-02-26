ПНС Ливии сотрудничает с Вашингтоном, ИГИЛ и «Аль-Каидой»

В интервью турецкому новостному изданию Anadolu представитель контртеррористических сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии полковник Абдель Басыт Тике заявил, что Вашингтон передает сведения об ИГИЛ1 и «Аль-Каиде»1 (запрещены в РФ) через АФРИКОМ.

Подобные заявления можно расценивать едва ли не как анонс наступления со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС), так как большинство функционеров, занимающих высокие должности в Триполи, состоят или ранее были участниками террористических группировок, деятельность которых запрещена практически по всему миру.

Кроме того, Председатель Высшего Госсовета Халид Мишри в беседе с корреспондентами издания «Февраль» заявил о завершении «освободительного этапа» и переходе к «этапу освобождения», что в корне противоречит достигнутым ранее договоренностям в Москве и Берлине, направленным на мирный процесс.

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المشري: المليشيات المعتدية لم يعد بإمكانها القيام بأي هجوم أو تقدم في المحاور



المشري: انتهينا من مرحلة صد العدوان وسننتقل إلى مرحلة تحرير المحاور#العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/wDNWrYFeEh — قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 25, 2020

Таким образом, ПНС Ливии демонстрирует обратную позицию той, которую озвучивает взявшийся «курировать» политику триполитанского правительства Реджеп Тайип Эрдоган, якобы направленную на установление мира в стране.

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Напомним, ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поставке принципиально нового оружия для Ливии от официальной Анкары — арсенал ПНС пополнился четырьмя танками Leopard1T, двумя РСЗО Т-300 Kasirga и различными бронемашинами. После того, как помощь со стороны Турции Триполи приобрела официальный характер, у ПНС Ливии были развязаны руки, так как теперь они имеют оружие с внушительным поражающим эффектом, применение которого способно уничтожить целые населенные пункты.

Тем не менее, ПНС Ливии поддерживает тенденцию к росту числа провокаций, атакуя позиции Ливийcкой национальной армии (ЛНА) и вынуждая их открывать ответный огонь. Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари, в свою очередь, заверил, что Ливийская национальная армия соблюдает перемирие и точечно отвечает на огонь со стороны противника.

1 Организация запрещена на территории РФ.