Москва, 26 февраля. Крым является маниакальной идеей Киева, заявила депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская.

По ее словам, чтобы укрепить эту идею, и учрежден «день сопротивления оккупации» Крыма. Соответствующее сообщение Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале.

Указ «о праздновании дня сопротивления оккупации Крыма» накануне подписал украинский президент Владимир Зеленский.

«Появилась национальная идея Украины — Крым. Так сказал президент Зеленский. Но на самом деле это не национальная, а маниакальная идея — для ее укрепления даже подписан специальный указ о Дне сопротивления «оккупации» Крыма», — заметила Наталья Поклонская.

Она назвала ситуацию с «оккупацией» крымчанами Крыма очень интересной, подчеркнув, что для киевской власти «являются «оккупантами» почти 3 миллиона человек, проживающих на полуострове».

«Непонятно другое — как от нас избавиться? В своей «национальной идее Украины» власть случайно не придумала еще способ нашего уничтожения?» — поинтересовалась Поклонская.

Депутат уверена, что национальной идеей Украины, которая находится на грани исчезновения, должно стать сохранение национальной идентичности и восстановление мира.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав Российской Федерации. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Глава республики Сергей Аксенов заметил, что события 26 февраля 2014 года в Симферополе являются точкой невозвращения Крыма в состав Украины.