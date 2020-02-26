Самойлова в купальнике восхитила подписчиков постройневшей фигурой после родов

Москва, 26 февраля. Российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова восхитила подписчиков хорошей фигурой после родов. Новое видео в купальнике появилось в профиле в Instagram многодетной матери.

«Не хочу выкладывать фотку, что бы не было — «фотошоп», — написала модель и рассказала, что после родов фигура приходит в порядок очень быстро.

По словам супруги Джигана, она ест все, что хочет. Через несколько дней после родов живот «резко начал исчезать».

«Так дню к 10-му у меня и пресс сам по себе появиться может», — иронично заметила российская модель.

Фолловеры моментально отреагировали на новое видео, восхитившись постройневшей фигурой и внешностью матери четырех детей.

«Нифига. У меня двое сыновей. Живот торчит будто беременна на 7 месяце. Хотя тоже в спорте была, больше 10 лет занимаюсь. У нее, видимо, гены такие», — пожаловалась ai_zhan24.

«Красотка! Потрясающая форма. Конечно, хорошая спортивная форма до беременности, грамотный врач и климат точно влияют!» — заметила lenarenina.

«Все дело в спорте, которым вы занимались до родов, и правильное питание», — считает ruzanna_urugbekova.

«Организм уже привык к этому и быстро восстанавливается», — пояснила ahuvamenashe.