История марша памяти Немцова: как менялись число участников и их взгляды с годами

Очередной марш памяти погибшего в Москве оппозиционера Бориса Немцова запланирован на субботу, 29 февраля. Федеральное агентство новостей рассказывает, как прошли предыдущие мемориальные акции, и показывает несоответствие заявленных целей реальным.

Столичная мэрия согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова. Заявку на проведение акции отправил оргкомитет «объединенной демократической оппозиции», руководителем которого является глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин. Помимо мундепа, в организацию входят сторонники блогера Алексея Навального, члены партии «Яблоко» и правозащитники. Заявленное число участников — до 30 тысяч человек.

Темой нынешнего мероприятия, помимо традиционной «дани памяти Немцову», станет протест против внесения поправок в конституцию. Организаторы назвали целью предстоящего марша «сменяемость власти и выступление против узурпации». Примечательно, что ранее оппозиционная среда выступала за изменение главного документа страны, но после анонсированных президентом поправок резко изменила мнение и выступила против.

В преддверии акции 29 февраля 2020 года ФАН напоминает, как проходили прошлые шествия и соответствовала ли на самом деле повестка заявленной организаторами.

Необходимое пояснение

Количество пришедших на те или иные уличные акции подсчитывается по-разному. Официальным источником информации являются данные Министерства внутренних дел РФ, однако оппозиционеры предпочитают использовать собственные ресурсы. Наиболее популярным является так называемый «Белый счетчик».

«Белый счетчик» — некоммерческое объединение волонтеров, ведущих подсчет людей на митингах и шествиях. Участники данной организации используют механические кликеры, нажимая на устройстве кнопку каждый раз, когда человек проходит через рамку металлодетектора.

Технология активно использовалась во время летних акций протеста в Москве, организованных не допущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами. Эксперты отмечали, что таким способом можно намеренно завысить количество пришедших на ту или иную акцию. Например, сфальсифицировать данные волонтеры «Белого счетчика» могли во время акции на проспекте Сахарова летом 2019 года.

2015 год. Почтить Немцова, освободить Савченко

Первое шествие в честь убитого Бориса Немцова прошло 1 марта 2015 года. По данным МВД, которые привел РБК, участие в акции приняла 21 тысяча человек, а по информации «Белого счетчика» — 51,6 тысячи человек. Организаторы же называли цифры от 50 до 70 тысяч человек.

На #МаршПамяти пришло 51,6 тыс.чел. Подсчёт окончен в 17:00. — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) March 1, 2015

Интерес граждан к мероприятию можно было объяснить актуальностью темы, поскольку убийство оппозиционера произошло 27 февраля.

Демонстранты шли с портретами Немцова и держали плакаты с надписями: «Бориса не забудем», «Борись». На месте гибели оппозиционера сопредседатель «РПР-Парнас» Михаил Касьянов заявил, что российские демократы продолжат «борьбу за правду и свободу», начатую Немцовым.

На акции был задержан депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Кроме того, среди российских флагов были замечены флаги Украины, а некоторые из пришедших требовали освободить депутата Рады Надежду Савченко, обвинявшуюся в наведении артиллерийского огня на российских журналистов в Донбассе.

Траурная акция стала международной, поскольку мероприятия в память Немцова прошли в Лондоне и Варшаве. Примечательно, что в этих городах также были замечены украинские флаги и требования освободить Савченко.

В Варшаве проходит акция памяти Бориса #Немцов'а pic.twitter.com/4i5UyOkbwf — Радио Свобода (@SvobodaRadio) March 1, 2015

Иными словами, уже первое мероприятие в память Немцова стало площадкой для политических заявлений, не имеющих отношения к оппозиционеру.

2016 год. Почтить Немцова, освободить Савченко и Поткина

Следующая акция стала менее многочисленной. По данным МВД, в шествии приняли участие 7,5 тысячи человек, но волонтеры «Белого счетчика» насчитали 24 тысячи человек, явно завысив данные.

Призывы освободить Савченко встречались и на второй акции в память погибшего оппозиционера.

Полиция выгнала человека, который подбежал к колонне про Савченко начал кричать, что он против украинских флагов на митинге. #МаршНемцова — анатолий ноготочки???? (@A_Kapustin) February 27, 2016

Представители запрещенного в России «Правого сектора»1 выдвинули требование освободить Александра Белова (Поткина), лидера националистов, который с 2014 года находился под домашним арестом, а в 2016 году был осужден на 7,5 года колонии за мошенничество и вышел на свободу в апреле 2018 года.

Националисты скандируют "Свободу Александру Белову!" — Ведьмины круги (@protivorechie) February 27, 2016

Также правоохранительные органы задержали провокатора, пришедшего на марш с фотографией Навального.

Поймали провокатора закрывающего лицо. Вместе с сотрудниками полиции вывели его за ограждение #маршнемцова pic.twitter.com/SbGcr3dU2z — анатолий ноготочки???? (@A_Kapustin) February 27, 2016

Акции прошли и в других городах России, но не отличались большой численностью. На шествии в Петербурге были замечены флаги Литвы.

Публичные мероприятия в память Немцова прошли в Вильнюсе и Риге, но не отличились многочисленностью.

Šodien arī Rīgā piemin Borisu Ņemcovu - Bastejkalnā notiek piemiņas pasākums. pic.twitter.com/klNFqsiWQ7 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 27, 2016

2017 год. Немцов, Украина, Сирия, дальнобойщики

Третий марш в Москве в память погибшего Немцова собрал еще меньше сторонников. По данным МВД, акцию посетили около 5 тысяч человек, «Белый счетчик» заявил о 15,2 тысячи пришедших, что даже по их оценке показывает значительное снижение интереса активистов к мероприятию.

Марш снова не обошелся без украинской тематики. На сей раз митингующие призывали «вывести российские войска из Украины и Сирии», «прекратить репрессии в Крыму» и «освободить украинских политзаключенных». Требования участников шествия, касающиеся вывода армии РФ из Украины и Сирии, не имеют под собой фактических оснований, поскольку в бывшей республике Советского Союза российские солдаты не базируются, а в арабском государстве на законных основаниях находились исключительно ВКС РФ по приглашению легитимного президента Башара Асада.

К указанным выше требованиям добавились заявления дальнобойщиков из движения «12 тонн», протестовавших против системы «Платон». Также активисты собирали деньги «на помощь 40 подопечным политзаключенным». Бывший участник «болотного дела» Владимир Акименков сообщал, что сбор прошел вяло.

2018 год. Олег Навальный и Оюб Титиев

Четвертый марш стал самым малочисленным в истории шествий в память Бориса Немцова. По официальным данным от МВД, в акции приняли участие не более 4,5 тысячи человек. Даже «Белый счетчик», обычно завышавший цифры, сообщил о 7,6 тысячи человек.

Кроме интереса к мероприятию, изменилось и настроение участников. Как сообщала рижская «Медуза», пришедшие не верили, что их участие в шествии что-то изменит, а один из участников раскритиковал митингующих, которые, по его мнению, ходят на акции, чтобы создать иллюзию активной жизни.

Среди лозунгов, звучавших на марше, были слышны призывы отпустить Олега Навального, тогда отбывавшего тюремный срок по «делу «Ив Роше», а также освободить Оюба Титиева, главу «Мемориала» (признан иноагентом) в Грозном, которого осудили на четыре года тюрьмы за хранение наркотических средств в крупном размере.

2019 год. Террорист Олег Сенцов, Керченский пролив

Последнее на данный момент шествие в память Немцова собрало немного больше сторонников, чем в 2018 году. По данным МВД, акцию посетили около 6 тысяч человек, «Белый счетчик» сообщил о 10,8 тысячи пришедших.

В 14.23 перекрыли оставшиеся рамки. Людей не пускают.

К моменту закрытия на территорию марша памяти Немцова прошли 10,6 тыс. участников. Основной подсчет окончен.#БелыйСчётчик #маршНемцова pic.twitter.com/PBKzqnzWzK — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 24, 2019

Кроме традиционных плакатов и лозунгов, собравшиеся на этот раз требовали освободить осужденного за подготовку теракта в Крыму Олега Сенцова и украинских моряков в Керчи, которые нарушили государственные границы РФ и были задержаны.

2020 год. Против поправок в конституцию

Очередное шествие пройдет в Москве 29 февраля, на этот раз его темой станет протест против поправок в главный документ страны. Очевидно, что оппозиция, которая в течение пяти лет организовывает шествия, паразитирует на памяти о погибшем политике и преследует свои собственные цели.

Если самый первый марш с натяжкой можно было назвать маршем в память о Немцове, то повестка последующих кардинально отличалась от заявленной. Для организаторов шествия являются способом отработать финансирование западных кураторов, прикрывшись отстаиванием демократических ценностей в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.