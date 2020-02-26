Вострецов и Общероссийский профсоюз образования защитят учителей от оскорблений

Москва, 26 февраля. Общероссийский профсоюз образования разработал поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон об образовании, которые позволят привлекать к ответственности родителей учеников, совершивших противоправные действия против педагогов. Депутат Сергей Вострецов приветствовал эту инициативу и готов к совместной работе по принятию законопроекта со всеми заинтересованными сторонами.

«Очень хорошо, что профессиональное сообщество тоже осознает необходимость введения таких мер. Сегодня снова произошла шокирующая история. На этот раз в Ульяновской области ученик набросился на учителя с ножом. Такие действия не должны оставаться безнаказанными. Родители обязаны понимать, что они несут ответственность за поведение своих детей. Педагоги дают знания, а дома ребенок должен получить воспитание, — говорит он. — Мы в Госдуме готовы к совместной работе над необходимыми поправками к законодательству и с профсоюзами, и с профильным министерством».

Ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий отметил, что в стране назрела необходимость более четкого регламентирования отношений учеников и учителей. Сергей Вострецов предложил ввести административную ответственность за неуважительное отношение школьников к преподавателю и штрафовать родителей детей.