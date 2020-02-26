Путину предложили провести голосование по конституции 22 апреля

Москва, 26 февраля. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России предложила провести общероссийское голосование по поправке к основному закону 22 апреля, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, рабочая группа рассмотрела ряд предложений по дате проведения голосования по поводу поправок в Конституцию России.

«Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», — сказал Клишас, обращаясь на заседании к президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер на заседании рабочей группы по поправкам в конституцию сообщил, что поступило свыше 900 предложений по изменениям в основной закон. По его словам, идеи были озвучены разными людьми, поэтому они посвящены важнейшим и различным темам, указала «Газета.ру».