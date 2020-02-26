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Волочкова показала в купальнике точеную фигуру после жесткой диеты

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Волочкова показала в купальнике точеную фигуру после жесткой диеты

Москва, 26 февраля. Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что трудолюбие помогает ей поддерживать стройность фигуры.

Звезда балета не только демонстрирует своим подписчикам идеальную растяжку, но и рассказывает о жизни у «станка» и репетиционном процессе. По словам Волочковой, с самого детства она была очень трудолюбивой и именно это помогает ей сохранить стройность.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте небольшую видеозапись, сделанную после изнурительной тренировки. Она в купальнике щеголяла перед камерой, демонстрируя точеную фигуру и стройные ноги. Таких результатов, судя по всему, знаменитость смогла добиться благодаря жесткой диете. Балерина позволяла себе лишь супы, листья салата и вареные яйца, указала «Газета.ру».

Волочкова отметила, что пуанты — ее любимая обувь и приятно после тренировки освобождать «натруженные ножки с чувством выполненного долга».

«Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп», — написала 44-летняя танцовщица.

Она добавила, что важно всегда быть на позитивной ноте, радоваться жизни, быть в прекрасном настроении и делиться им с другими.

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