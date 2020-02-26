Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для высокопоставленных чиновников

Москва, 26 февраля. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о запрете для главы государства, министров, сенаторов и губернаторов на иностранные активы и счета. С таким заявлением он выступил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию.

Российский лидер поддержал идею запретить высокопоставленным лицам иметь иностранные активы и счета за рубежом и предложил расширить список лиц, для которых иностранные счета и активы окажутся под запретом.

«Я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо», — заявил Путин.

Ранее российский президент сообщил, что поступило свыше 900 предложений по поправкам в Конституцию России, напомнила «Газета.ру». По его словам, все идеи посвящены «важнейшим, но разным темам».